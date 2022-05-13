Командование ВСУ намерено отбить Попасную

Аргументы Недели → Армия 13+

13 мая 2022, 14:12

Фото: Соцсети

Значительная часть сил 14 отдельной механизированной бригады совершила комбинированный марш из-под Изюма в район Соледара. Готовятся позиции в населённых пунктах Приволье, Васюковка, Благодатное. Командный пункт и тыловые службы бригады по поступившим данным будут располагаться в самом Соледаре.

ТКР сообщает, что н/п Семеновка и на станции «Удачное» развёрнуты ЗРК С-300, а в Луганском и Мироновском - ЗРК «Оса». По данным того телеграмканала 24-я отдельная моторизированная бригада, возможно, попытается отбить Попасную. Но, пока известно, что подразделения ВСУ бежали из Камышевахи, бросив там вооружение и боевую технику.

Однако в планах ВСУ вернуться на рубеж Камышеваха - Александрополье - западная окраина Попасной, чтобы восстановить утраченную линию обороны. Возможно артиллерия ВСУ будет развёрнута в районе Врубовки, а группы корректировщиков огня разместятся в Золотом.