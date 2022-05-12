Львовская область взбунтовалась против мобилизации

Аргументы Недели → Армия 13+

12 мая 2022, 18:08

Фото: Соцсети

На западе Украины проходят манифестации с требованием к украинскому правительству прекратить мобилизацию в стране. Сначала демонстрации охватили Закарпатскую область затем они охватили и Львовщину, сообщает фронтовое агентство новостей «АННА-Ньюс».

В городе Червоноград женщины устроили массовое протестное пикетирование, выступая против призыва мужчин забирать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и силы территориальной обороны. Информация об этом, в виде роликов быстро распространилась по сети, её подхватили западноукраинские СМИ.

АННА-Ньюс уточняет, что на протест вышли жены военнослужащих 103-й бригады 63-го батальона территориальной обороны Червоноградской области. Они опубликовали в пабликах обращения, суть которых сводится к следующему: «Друзья, просим максимальный репост наши ребята из Червоноградской ТрО 103-й бригады 63-го батальон в большой катастрофе, их бросили в горячие точки без должной подготовки и амуниции, просим репостов и распространения, чтобы услышали нас. Их бросают на передовую, как пушечное мясо».

Точно такая же информация прозвучала на Донбассе, где оказались бойцы вышеотмеченного батальона. Кстати, десятки рекрутов из этого подразделения отказались воевать, до тех пор, пока им не выдадут необходимую для случая амуницию.

Наверно даже дело не в амуниции и не в плохой подготовке резервистов. Просто, западные украинцы не хотят погибать на чуждом им культурно востоке страны. Одно дело защищать украинство и нацизм вербально и физически в мирное время, другое – идти ради этих несъедобных идей под пули и снаряды, без шансов на выживание.