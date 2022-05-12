Очерк о скромном герое, нашедшем себя на военном поприще

Аргументы Недели → Армия 13+

12 мая 2022, 17:03

Фото: Соцсети

Человек полностью раскрывает в экстремальной обстановке. А что может быть экстремальнее боя. Под пулями и снарядами не поможет никакая маска. Здесь понимаешь, что внешность обманчива. За брутальным экстерьером может скрываться трус, а герой зачастую выглядит неброско. Свидетель событий, происходящих под Изюмом, N поведал нам эту историю.

- Расскажу об одном из них. Примерно месяц назад ко мне в Изюме подошёл невысокий пухлый солдатик, с коровьими ресницами и еврейской грустью в глазах. Вежливо и немного картавя, он спросил: Добрый день, читаю Вас давно, не могли бы Вы сказать, а когда кончится война? Мне стало жалко паренька, который непонятно как оказался на войне. Ответил ему, что, наверное, месяц еще провоюем, дабы сильно не расстраивать.

Мальчишка заметно погрустнел и побрел дальше. Немного забегая вперёд, скажу, что я никогда еще так не ошибался в людях. Его расстроило не то, что с моих слов воевать придётся еще как минимум месяц, а то, что война может закончиться так быстро. Парень оказался оператором БПЛА, сыном обеспеченных родителей, который сам заключил контракт и отправился на специальную военную операцию.

Как говорит мой друг полковник С , когда он смотрит на «Мухича» (такой позывной собственно и дал ему полковник), то он представляет себе седоволосую бабушку с пакетом молока, а рядом с ней мальчика с шанежкой в руках. Оператор БПЛА на Изюмском фронте, это не геймер. Это человек, который под бесконечным обстрелом ищет вражеские позиции и наводит артиллерию. Мухич оказался гением.

Кто работал с отечественными БПЛА знает, что камера на нем, особенно ночная, мягко скажем требует улучшения. Мухич ведет свой Орлан, опираясь на какое-то чутьё и всегда безошибочно определяет противника. С ним сначала спорили, говорили, что это кусты или лужа, но он тихим, но упрямым голосом продолжал утверждать, что именно сюда надо стрелять артиллерии. И в 99 процентах случаев оказывался прав.

Его не смущает грохот близких разрывов вражеских снарядов, я ни разу не видел его в бронике или в каске. И в тот момент, когда он обнаруживает позицию, он уже не отпускает ее, несмотря на противодействия РЭБ противника. Мухич может уйти, зайти с другого угла, но пока враг не начнет остывать, либо не поступит приказ, Орлан Мухича не сменит дислокацию.

Мальчишка, над которым все изначально по-доброму потешались, сейчас заслужил искреннее уважение. Все видят, что война реально ему нравится и что парень нашёл себя. Не в банке, не в государственном управлении, Мухич нашёл себя в боевой обстановке. И дай Бог, таких солдат будет все больше и больше.

P.S. Недавно был забавный случай. К нам после задания зашёл командир отделения спецназа, только что вернувшийся из леса. Парни, говорит он, мы за три дня семерых точно задвухсотили, вот данные, вот фото. В это время у нас был Мухич, получал задание от полковника С. Из угла, где стоял Мухич раздался тихий голос: а я за три дня задвухсотил 53 всушника. Мы хохотали до слез, тем более это чистая правда. Ну что, брат, понял теперь как надо воевать, - со смехом в голосе произнёс полковник. Костя (командир спецназа) утвердительно махнул головой, смеясь вместе с нами.