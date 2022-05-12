Израильское телевидение показало репортаж об израильских наёмниках, воюющих в Харькове

Аргументы Недели → Армия 13+

12 мая 2022, 14:13

Фото: Соцсети

ТКР сообщает, что в Харькове воюет группа израильских наёмников из так называемого «Интернационального легиона Украины». Эта банда первоначально собралась в Днепропетровске (там их приютил бизнесмен и главный раввин города Шмуэль Каминецкий) и затем направилась на восток страны, где израильтяне участвуют в боях и выполняют роль военных инструкторов.

Костяк этой банды составляют лица с двойным украино-израильским гражданством: Денис Десятник, Меир Барух, Михаил Мильман, Ави Дорон и Виктор Фридман. Все члены группы - бывшие военнослужащие ЦАХАЛа прибыли на Украину «убивать русню» в разное время, но соединились в конце апреля в Днепропетровске. Там они набили себе одинаковые татуировки, пафоса у этих молодчиков не отнять. Координацию действий членов группы взяла на себя некая Инесса Журба.

ТКР поясняет, что накануне израильское телевидение показало в одном из своих эфиров репортаж, отснятый в Харькове, о еврейских наемниках «Интернационального легиона Украины». Герои выпуска не скрывали своих лиц и представились группой израильского спецназа. Также они сообщили, что находятся на востоке Украины, где «участвуют в боевых действиях и инструктируют новобранцев». ТКР сообщает, что эта банда проживает в гостинице «Аркадия» в переулке Буковый, дом 27. Её координаты: 50.035520, 36.187890.