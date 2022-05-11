Несмотря на большие потери украинская авиация увеличивает число боевых вылетов

Аргументы Недели → Армия 13+

11 мая 2022, 11:34

Фото: Соцсети

Наблюдатели отмечают, что за последние два дня увеличилась активность тактической авиации ВСУ на Николаевско-Херсонском и Харьковском направлениях. И это, несмотря на большие потери самолётов и вертолётов украинских ВВС.

Очевидцы сообщают, что вчера с авиабаз Долгинцево в Днепропетровской и Васильков в Киевской областях совершено 5 вылетов самолетов Су-25, Су-27 и Миг-29 в район Николаева и Снигиревки. Из аэропорта Днепропетровска в район Барвенково совершенно 11 вылетов самолетов Миг-29 и Су-25. Телеграм-канал указывает, что до сих пор порядка 29 военных аэродромов ВСУ не были подвергнуты ракетным обстрелам. Украинская авиация использует тактику частой смены дислокации. Кроме того, во время ракетных обстрелов и воздушной тревоги украинские самолёты поднимаются в воздух и таким образом избегают уничтожения на земле.

В месте с тем отмечается, что украинские ВСУ несут большие потери и парк самолётов пополняется поставками из-за рубежа. Однако выбывают из строя опытные лётчики и командование ВСУ вынуждено бросать в бой молодых, неопытных пилотов. Что, во многом определяет отрицательные для украинских ВВС результаты воздушных боёв с российскими истребителями.