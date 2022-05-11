ВСУ готовят наступление под Харьковом и контрудар под Изюмом

Аргументы Недели → Армия 13+

11 мая 2022, 11:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Поскольку украинские железные дороги продолжают функционировать, ВСУ имеет возможность прибрасывать войска, ГСМ, технику, оружие и боеприпасы на восток в любых количествах. Это позволяет украинскому командованию стягивать на флангах СВО (под Николаевым и Харьковом, и в других местах) значительные силы.

Восточнее и севернее Харькова ВСУ продолжают. Усиливать натиск на позиции войск ВС РФ. Идут тяжёлые бои в Липцах и Рубежном. Враг сосредотачивает силы для наступления на Казачью Лопань и Цуповку. Ранее подразделения ВС РФ оставили Слатино, Русские Тишки, Русскую Лозовую и другие пункты. Всё сводится к тому, что рамки специальной военной операции очень сильно вредят успеху наших войск.



Под Изюмом противники противник не прекращает попытки форсировать Донец, чтобы. Выйти в тыл наступающей на Славянско-Краматорском направлении российских войск. Накануне сформированные для этого трёхтысячное формирование получило подкрепление (в виде 300 бойцов и не менее 10 танков), прибывшее из западной Украины в Раздолье по железной дороге. В ночь на 11 число неприятель предпринял ещё одну попытку форсировать Донец в направлении Ивановки. Судя по всему, эта тактическая бригадная группа ВСУ намерена захватить плацдарм на противоположном берегу реки и закрепиться в населённых пунктах: Ивановка, Левковка, Червоный Донец. Что позволит угрожать тылам изюмской группировке войск ВС РФ и перелезать их операционные линии.

На юге, ВСУ сосредотачивают силы для проведения контрударов на Александровку, Херсон и в Запорожье.

Минобороны РФ сообщает, что фронтовая и армейская авиация в течение ночи атаковала 93 объекта противника в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ.



Ракетные войска и артиллерия обстреляли 407 пунктов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники.



Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея, Харьковской области, три в районе Рубежного, Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское, Николаевской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.