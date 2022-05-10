Белоруссия развернёт свои силы специальных операций на границе с Украиной

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10 мая 2022, 17:10

Фото: Соцсети

Минск намерен отреагировать на развёртывание 20-тысячной группировки ВСУ близ белорусской границы. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РБ, первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил: «Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях».

Из уст белорусского НГШ также стало известно, что в ходе второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Кроме того были задействованы подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.