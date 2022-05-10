ВСУ начали масштабные учения своей боевой авиации

Аргументы Недели → Армия 13+

10 мая 2022, 17:01

Фото: Соцсети

Учения ВВС ВСУ проводятся на полигонах Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей с 10 по 13 мая. В реальности, они носят межвидовой характер с участием авиации и сухопутных войск, сообщает ТК.

В учениях будут задействованы как опытные лётчики, так и выпускники академии ВВС ВСУ. Будут отработаны групповые вылеты самолётов Су-24, Су-25, Су-27 и Миг-29. Похоже, это связано с проверкой поставленных Украине из-за рубежа машин. Действовать авиация будет с аэродромов «Озерно-Житомир», «Староконстантинов», «Васильков» и «Миргород». Кроме того, в мероприятии примут участие операторы БЛА «Байрактар», базирующиеся на аэродроме. «Хмельницкий» и артиллерийские подразделения из состава, проходящего подготовку на 233-м общевойсковом полигоне в Малой Любаше.

Отмечается, что в последнее время активизировалась подготовка военных лётчиков ВВС ВСУ на авиабазах, расположенных в западной и центральной частях Украины и операторов БПЛА, чьё обучение проходит на аэродроме «Хмельницкий» под руководством турецких специалистов.

Несмотря на большие потери украинская авиация продолжает осуществлять вылеты. Это неоспоримым доказательством поставок самолётов советского образца Киеву из стран НАТО. Блогеры указали, что в распоряжении ВСС ВСУ осталось ещё 29 военных аэродромов.