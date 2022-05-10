Блогеры определили пункты размещения огневых позиций украинских береговых ракетных комплексов «Нептун» под Одессой

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10 мая 2022, 16:39

Фото: Соцсети

В Киеве не раз заявляли о применении украинских противокорабельных комплексов «Нептун». Сама крылатая ракета этого комплекса явления аналогом советской ПККР Х35. Есть данные, что именно ракетами «Нептун» был обстрелян гвардейский ракетный крейсер «Москва» ВМФ РФ.

ТК сообщает координаты возможных огневых позиций украинского самоходного берегового противокорабельного ракетного комплекса (БРК/ПКРК): 46.542373, 30.734370; 46.543719, 30.733395; 46.545665, 30.731672. По мнению блогеров позиционный район вероятнее всего должен располагаться на Жеваховой горе в Одессе. Рядом с этим местом расположены удобные для укрытия самоходных БРК строения. Напоминаем, что максимальная дальность стрельбы этого комплекса составляет 280 км.

Мониторингом действий ЧФ РФ, разведку целей, целеуказание и корректировку огня в интересах ВСУ/ВМСУ осуществляют США и НАТО, используя свою авиацию и спутники.