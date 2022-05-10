Киев проводит масштабную мобилизацию в Черниговской и Сумской областях

Аргументы Недели → Армия 13+

10 мая 2022, 16:22

Фото: Соцсети

ВСУ намерены существенно пополнить свои ряды за счёт новобранцев из приграничных с Россией территорий. Набор людей ведётся не в штатные формирования украинской армии, а в состав подразделений территориальной обороны. Об этом сообщает ТК.

Киев планирует набрать в Новогород-Северском и Корюковском районах, Черниговской области, а также в Сумском и Шосткинском районах Сумской области более 5 тыс. человек. Их первичная подготовка и дальнейшее обучение действиям в составе подразделений проводятся, как минимум, в четырёх учебных войсковых частях: в «Учебном центре (УЦ) территориальной обороны» в Тростянце, Сумской области (50.4913690, 35.0010240), здесь же располагается военный аэродром; на полигоне 91-го полка Нацгвардии Украины в Ахтырке, Сумской области (50.3066667, 34.8805556); в

169-ом УЦ «Десна», Черниговской области (50.9263889, 30.7572222); на базе пограничной службы Украины в Гремяче, Черниговской области (52.3389079, 33.2904927).