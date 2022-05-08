США свергли правительство Имран Хана, чтобы снова взять под свой контроль Пакистан

Аргументы Недели → Армия 13+

8 мая 2022, 18:33

Фото: Соцсети

Смещённый со своего поста премьер-министр Пакистана Имран Хан вновь заявил, что во время своего пребывания у власти он никогда бы не согласился с какими-либо требованиями США разместить в стране свои военные базы. Совершен очевидно, что его удаление из власти было организовано Вашингтоном.

Обращаясь к пакистанцам в видеообращении, Хан сказал, что США хотят иметь базы в Пакистане, чтобы «проводить свои военные операции отсюда в Афганистане». Пакистан в американской «антитеррористической борьбе» уже потерял 80 000 жизней и до сих пор эти жертвы остаются в забвении. «Сначала нас обвинили, потом нас не оценили, нашу страну и племенные территории уничтожили, а теперь (США -ред.) снова просят базы. Я бы никогда не согласился на это, и проблемы (между нами) начались оттуда», — заявил Имран Хан прессе.

«Новая власть в Пакистане коррумпирована и всецело зависит от американских политиков», —сказал Имран Хан. Он сожалеет, что не удалось в своё время их призвать к ответственности. «Поставить таких людей над нами — это заговор против будущего нашей страны, а также ее неуважение», - подчеркнул Имран Хан.