ВСУ стягивают в Николаев свежие силы и артиллерию, готовится новое контрнаступление

Аргументы Недели → Армия 13+

8 мая 2022, 15:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Оборонительная линия ВС РФ проходит от Александровки к Зелёному Гаю, восточнее Первомайского по левому берегу реки Ингулец вплоть до Высокополья и Петровки. ВСУ перебросили пополнение и тяжёлую артиллерию в Николаев. Катера и десантный корабль ВМСУ находятся в акватории Днепро-Бугского лимана.

В Александровке и Зеленом Гае ВС РФ создали оборонительные районы, позволяющие контролировать обстановку на подходах к Николаеву с юга и востока. Весь этот город находится в пределах досягаемости для обстрела российской артиллерией.

Однако ВСУ продолжают наращивать силы на как в Николаеве, так примерно между Кривым рогом и Никополем. В планах командования ВСУ нанести контрудары войсками на Александров и Посад-Покровское. Поступили данные, что на ж/д станцию Трихаты (находится севернее Николаева, координаты: 47.144904579963224, 31.821353174796965) прибыла 43-я отдельная артиллерийская бригада (ОАБр), на вооружении которой есть 203-мм САУ 2С7 «Пион». Некоторые подразделения этой бригады направлены на криворожский участок фронта в район н/п Заря.

Кроме того, в акватории Днепро-Бугского лимана находятся артиллерийские катера ВМСУ, оснащённые ПЗРК западного производства, а также средний десантный корабль «Юрий Олифиренко» с пусковыми установками РСЗО «Град» на борту.