Российские ракетчики из ОТРК «Искандер» уничтожили крупные скопления вооружения и военной техники ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

8 мая 2022, 14:15

Фото: Соцсети

Расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады ВСУ в районах железнодорожных станций Красноград Харьковской области и Карловка в - Полтавской.

Напоминаем, что на востоке Харьковской области войска РФ ведут тяжёлые оборонительные бои с превосходящим по силам противников. Киев направляет сюда всё больше сил, чтобы отбросить ВС РФ к границе и создать трудности для российских войск, наступающих южнее Изюма.

Ранее были поражены два пункта управления в районе Сковородниклово, Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники. Кроме того, близ железнодорожной станции Богодухов, той же области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения и военной техники.