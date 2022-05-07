Америка снабдит ВСУ комплексами тропосферной связи COMET

Аргументы Недели → Армия 13+

7 мая 2022, 19:19

Фото: Соцсети

ВСУ получат от США станции тропосферной радиосвязи (СТР)COMET, зачем они нужны, если есть Starlink. Дело в том, что работы СТР не нужна спутниковая составляющая. Эта стация может передавать сигнал на сотни километров, в том числе и в труднодоступные регионы.

Работа идёт в режиме ретрансляции данных через отражение от нижних слоев атмосферы, что дает возможность передавать сигнал от станции к станции на огромные расстояния. Технология решает проблему отсутствия оптоволоконной инфраструктуры в удаленных или труднодоступных регионах, где достаточно много населенных пунктов и большая плотность заселения. Тянуть к каждому из них линию связи — трудоёмко и затратно. Спутниковая связь — неустойчивая и дорогая.

Портативный ретранслятор данных, который в рабочей конфигурации весит всего 23 кг, что позволяет транспортировать его авиатранспортом и перевозить в машине. Есть штатная батарея, которая может заряжаться солнечной энергией.

Технические характеристики:

➖ Скорость передачи данных от 5 до 60 Мбит/с на расстоянии до 60 км в зависимости от рельефа местности при тропосферной связи. При радиорелейной связи (несколько направленных друг на друга станций на расстоянии в несколько километров) — до 210 Мбит/с.

➖ Высокая пропускная способность и защищённость тактического канала связи.

➖ Помехоустойчивость.

➖ Невозможность отследить через GPS.

➖ Установка и подключение за менее чем 15 минут одним человеком.

➖Функция удаленного доступа и настройки с помощью смартфона.

➖ Легкая антенна длиной 1 м.

Starlink, в отличие от COMET, не работает при наличии физических препятствий на направлении сигнала, большой плотности населения и в плохих погодных условиях. К тому же, при тропосферной связи нет нужды арендовать дорогостоящий спутниковый канал.

Самое главное преимущество спутниковой связи перед тропосферной — это зона покрытия, которую станциям типа COMET не достичь без многочисленных мощных подстанций.

С 2020 года эти комплексы активно используются силами специальных операций ВС США. В 2022 году британское руководство заключило контракт на поставку станций COMET на вооружение в корпус морской пехоты ВС Великобритании.