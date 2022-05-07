Город Попасная полностью перешёл под контроль милиции ЛНР

Аргументы Недели → Армия 13+

7 мая 2022, 17:04

Фото: Соцсети

Поступило сообщение о том, что украинские войска оставили город Попасная и отошли в западном направлении. Бойцы народной милиции приступили к зачистке южной и северной частей этого населённого пункта.

За этот город шли бои больше месяца, он был основательно укреплен украинскими военными. Более того, здесь ВСУшники использовали традиционную для себя тактику - размещали свою артиллерию и танки вблизи домов, а мирных жителей использовали, как живой щит. Освобождение Попасной - важная веха специальной операции. От этого города до границы ЛНР чуть более 6 км. Следующими будут Северодонецк и. Лисичанск с пригородами, а там и разгром всей Краматорской группировки ВСУ не за горами.