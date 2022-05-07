ВСУ перебрасывает на фронт 7 свежих бригад территориальной обороны

Аргументы Недели → Армия 13+

7 мая 2022, 15:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Чапель

ВСУ в срочном порядке перебрасывают на фронт свежие резервы. Стало известно о том, что накануне на передовую прибыли 101-я, 102-я и 103-я бригады территориальной обороны (БрТерО). Но, похоже это пополнение не ликвидировало нехватку личного состава. Местные источники свидетельствуют, что СВУ несут очень тяжёлые потери в живой силе, кроме того, участились случаи дезертирства в украинских войсках.

По новым данным Генштаб ВСУ в ближайшее время перебросит на линию фронта ещё четыре бригады: 105-ю БрТерО (Тернополь), 106-ю БрТерО (Хмельницкий), 107-ю БрТерО (Черновцы) и 125-ю БрТерО (Львов). Также на западе страны идёт полным ходом мобилизация, вероятно через месяц или полтора там уже будут сформированы новые батальоны и бригады.

Командованию ВСУ удаётся поддерживать численный перевес своих войск над российскими. Это преимущество украинская армия пытается реализовать на правом фланге украинского фронта в районе Харькова. Здесь войска Росгвардии и донбасские резервисты вынуждены были отойти на линию проходящую несколько западнее буферной полосы, условно пролегающей от Казачьей Лопани до Рубежного. Под Харьковом командование ВСУ собрало самый отъявленных националистов. Сюда же для их обеспечения подвозится большое количество оружия и боеприпасов. Совсем недавно на железнодорожную станцию Ромны в Сумской области были доставлены военные грузы в том числе ПЗРК Stinger и «Перун».

Оружие, боеприпасы и личный состав перемещаются по проселочным дорогам в гражданских автомобилях, а также на транспорте «Новой почты» и «Укрпочты».

Западнее Изюма подразделения ВСУ форсировали русло реки Северский Донец, заняли плацдарм и готовятся к контрудару во фланг российских войск, наступающих в южном направлении. На участке фронта от Великой Камышевахи до Попасной идут тяжёлые бои. Слышна плотная перестрелка в Шандриголово, на окраинах Северодонецка. в Серебрянке, Белогоровке, Шипиловке и Приволье. Под Платоновкой сбит украинский Су-27. В Попасной подразделения ВСУ отступили на юге города к Бахмуту. Сейчас идёт зачистка северо-западных кварталов этого н/п.

На запорожско-донецком участке фронта, учитывая поступающую информацию, можно сделать вывод, что российские войска готовятся к наступлению в северном направлении. ВС РФ заняли село Щербаки и ведут массированную огневую подготовку по позициям противника в Орехово и Гуляйполе. Также был выровнен фронт по линии Новоукраинка — Угледар — Сладкое. В Мариуполе продолжается осада комбината «Азовсталь», где закрепились террористы из националистического полка «Азов» (запрещён в России). Поступила свежая информация о том, что часть боевиков вышла по гуманитарному коридору с поднятом белым флагом.

Тем временем на западе Украины идёт подготовка свежих сухопутных войск и лётного состава ВВСУ. На полигонах в Винницкой, Житомирской, Львовской и Ивано-Франковской областей проводятся учебно-тренировочные полеты на самолетах Су-25 и L-39 и вертолетах Ми-8 и Ми-2 на малых и сверх малых высотах. Вероятно, ВСУ намерены в скором времени применить в боях (или для обстрела объектов на территории РФ) оставшуюся у них авиацию и самолёты и вертолёты, что поступают на Украину в виде военной помощи из стран Восточной Европы. В распоряжении ВСУ остались ещё 29 военных аэродромов, до которых пока не дошло руки ВС РФ.

Так на аэродроме Хмельницкий проходят подготовку операторы БПЛА «Байрактар» из состава 383-го отдельного авиационного полка. Обучают украинских военных турецкие специалисты из компании Baykar Makina. Есть сведения, что в скором будущем в Турцию на авиабазу Чорлу для тех же целей направят группу украинских военных. Возможно их будут готовить в качестве операторов тяжёлых БПЛА Akinci.

Кроме того, стало известно, что в аэропорту польского города Жешув были выгружены из транспортных самолетов Airbus А400 ВВС Франции 155-мм САУ CAESAR французского производства. Ранее 40 украинских военнослужащих прошли курс соответствующей подготовки на полигоне Каньюерс ВС Франции. Кроме того, на Украину завозят большое количество артиллерийских орудий советского образца и боеприпасы к ним.

Карта: Гуляйполе

Карата: Лиман

Карта: Харьков