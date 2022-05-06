Какие броневики Россия использует на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

6 мая 2022, 16:40

Уже несколько месяцев РФ продолжает спецоперацию на территории Украины. В ходе неё задействованы новейшие образцы вооружений, включая и бронетехнику. Среди них и БТР - МДМ «Ракушка».



Он изначально создавался исключительно для нужд десантников. Дело в том, что гусеничную машину легче опускать по воздуху. Поэтому ещё в 1974 году для ВДВ был создан специальный БТР-Д. Вооружения в нём было минимум, зато увеличили отсек для солдат. Что же касается самой «Ракушки», то машина может взять на борт двух членов экипажа и 13 солдат. Другими отличительными особенностями являются плавучесть по воде, а также маневренность и резвость на суше. Благодаря двигателю в 500 лошадиных сил БТР способен разогнаться по шоссе до 70 километров в час.



Помимо транспорта для десантников «Ракушка» способна выполнять и другие задачи. Среди них перевозка разнообразных грузов – от оружия до запасных частей и раненых. Бортовая электроника представлена полностью цифровыми приборами. Трансмиссия оборудована автоматической коробкой передач. Навигация поддерживается спутниковой системой «Эра-ГЛОНАСС».



Чтобы экипаж и солдаты могли быстро совершать высадку, машина имеет несколько люков в разных местах. Отделение для солдат сделали достаточно просторным.