На правом фланге Донбасской дуги обозначился военный успех ВС РФ

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6 мая 2022, 16:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Объединённые силы ВС РФ и ополчения ЛНР ведут наступательные действия широким фронтом с применением артиллерии и при поддержке штурмовой авиации ВКС РФ. Самые напряжённые бои идут в районе Лимана и в треугольнике Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. Наши войска заметно потеснили противника на некоторых направлениях. Однако, украинский кулак до сих пор угрожает правому флангу изюмской группировки ВС РФ и никаких эффективных действий против неё не предпринимается.

Из-за плотного огня артиллерии и ТОС горят леса между Лиманом и Ямполем и близ н/п Яровая со стороны Святогорска. Но, российские войска, несмотря на это, продолжают атаковать позиции противника и вышли к Донцу на участке между Ямполем до Кременной. Ведутся артиллерийские дуэли, по позициям противника в Серебрянке, Белогоровке, Приволье ведётся сосредоточенный огонь ствольной и реактивной артиллерии. Поступает информация (требующая проверки) о перестрелках в Серебрянке, Приволье, на западных окраинах Лисичанска. Судя по всему, российским войскам удалось потеснить противника в этих населённых пунктах. Южнее Лисичанска идут бои за Нижнее и за Орехово. Освобождено Светличное, а это важный транспортный узел.

Войска РФ и ополчение ЛНР завершили зачистку жилых кварталов Рубежного, противник пока ещё занимает позиции на территории порохового завода «Заря». Наши подразделения выбили врага из Воеводовки, бой продолжается в лесу, южнее этого населённого пункта. Союзные силы ворвались на восточные окраины Северодонецка и продолжают движение вперёд. В Попасной россияне и луганчане наступают вдоль железнодорожного полотна.

Формирование ВСУ всё ещё пытается форсировать Северский Донец. Их инженерные подразделения сумели навести две понтонные переправы в районе Протопоповки и Завгороднего и организовать их прикрытие. Они слегка притоплены и визуально их обнаружить сложно. Небольшой десант противника преодолел реку и занял небольшой плацдарм на её левом берегу. Также небольшая группа украинских военных пытается форсировать реку в районе Чапеля. В этом населённом пункте развернуты ствольные и реактивные артиллерийские системы ВСУ, которые ведут огонь по российским войскам. В небе замечены БПЛА Байрактар, которые базируются на аэродроме в Чугуеве. Спрашивается, - где российская авиация? Почему она до сих пор не разнесла эту украинскую группировку в пух и прах?

Карта: Участок фронта от Лимана до Рубежного

Карта: Триугольник Рубежное - Северодонецк - Лисичанск

Карта: Западнее Изюма