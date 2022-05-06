Украинское командование заваливает фронт трупами своих солдат

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6 мая 2022, 13:44 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Из отчётов Генштаба ВСУ следует, что потери украинской армии и других силовых структур Незалежной только в живой силе превышают 52 000 человек. Цифры по утрате вооружений и техники полученные, путём анализа сведений командования ВСУ и из Минобороны РФ несколько разнятся, но в пределах допустимой погрешности. Однако, в сети циркулирует множество сообщений, поступивших с передовой, которые свидетельствуют о том, что украинское командование буквально заваливает фронт трупами своих солдат.

ТК «Рыбарь» сообщает, на основе анализа данных Генштаба ВСУ, что с начала СВО потери украинской стороны превысили 52 тыс. человек. В целом картина выглядит примерно так: ВС потеряли убитыми, ранеными и пленными 47719 штыков.

Уничтожено: 75 КП, 601 танк, 1852 БТР, 1103 единиц ствольной артиллерии и миномётов, 268 РСЗО, 282 ЗРК, 65 РЛС, 145 самолётов, 101 вертолёт, 471 бпла. Из того же источника стало известно, что украинские Нацгвардия и погранслужба потеряли более чем за два месяца боев: 4293 бойцов (убитыми, ранеными и взятыми в плен), 12 танков, 67 БТР, 28 артиллерийских орудий. Из полученных данных можно сделать вывод, что НГУ сохранило свою боеспособность. До начала СВО она насчитывала около 52 тыс. военнослужащих, 136 танков, более 500 ББМ, как минимум 62 артиллерийских орудия и 14 вертолётов. Это было наиболее боеспособное и хорошо экипированное силовое звено. Вероятно, Киев сохраняет НГУ в качестве резерва. Однако, не исключено, что в данные о потерях в этой структуре закралась ошибка, точнее она заложена туда намерено. Известный факт - в войнах каждая из сторон занижает свои потери и завышает потери противника.

В свою очередь, российское военное ведомство сообщает, что всего с начала проведения специальной военной операции украинская сторона потеряла: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппаратов, 290 зенитных ракетных комплексов, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 единицы специальной военной автомобильной техники. О потерях в живой силе ВСУ и других украинских силовых структур Минобороны РФ не даёт никакой информации. Но, в сети то и дело появляются сведения с передовой, полученные как от российских, так и от украинских военнослужащих. Из них становится известно, что ВСУ буквально заваливают фронт трупами своих солдат. Помимо этого, украинская сторона несёт огромные потери в технике и вооружениях. Если два последних показателя можно поправить за счёт огромных по объёму поставок из стран НАТО, то человеческая составляющая - не восполнима. А в последнее время Генштаб ВСУ направляет на передовую огромное количество новобранцев, призванных в ходе всеобщей мобилизации. Именно их тела все чаще обнаруживают российские солдаты и ополченцы Донбасса. Хоронить эти трупы приходится российским военнослужащим, потому что украинцы перестали их забирать с поля боя. Поэтому учёт погибших Генштабом ВСУ, в принципе, не может быть корректным.

На начальном этапе всеобщей мобилизации Генштаб ВСУ смог собрать более 900 000 рекрутов. Об этом сообщали западные СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне и в Минобороны Британии. Как изменилось это число спустя два месяца? Можно предположить, что оно, как минимум удвоилось. Дело в том, что несмотря на официальное заявление Киева о приостановке мобилизации, набор новобранцев продолжился, сотрудники военкоматов и полиция вылавливали призывников где только могли. Кроме того, под ружьё начали ставить всех (кого не попадя), включая уголовников, отбывающих срок в местах лишения свободы. А в отряды территориальной обороны приглашали даже пенсионеров.

Поскольку запасы стрелкового оружия и патронов на Украине огромны, вооружить ВСУ может 5,5 млн человек и более. Не надо забывать, что на территории УССР располагались три крупнейших военных округа ВС СССР: Киевский, Одесский и Закарпатский. Более того, на Украине было обустроено крупнейшее в Союзе хранилище оружия, размещённое в сухих штольнях.

Фото: Российские солдаты выносят трупы украинских бойцов с поля боя.