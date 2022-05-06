Росгвардия и резервисты из ДНР и ЛНР отступают под Харьковом

Аргументы Недели → Армия 13+

6 мая 2022, 09:31

Фото: Соцсети

Командование ВСУ перебрасывает на фронт резервы из центральной и западной частей страны. На передовую прибывают соединения, значительно пополненные резервистами. Также в огонь направляются батальоны территориально обороны, в их числе и подразделения из Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областей.



Под Харьковом подразделения резервистов ДНР и ЛНР, а также войска Росгвардии ведут оборонительные бои с превосходящим по численности противником. На некоторых участках им приходится оставлять свои позиции и отходить вглубь своих оборонительных линий.

Западнее Изюма на правом берегу Северского Донца Генштаб ВСУ сосредоточил до 3 тыс. штыков, танки, бронетехнику, артиллерию для деблокирования остатков 93-й отдельной моторизированной бригады. Попытки украинцев форсировать реку пресекаются артиллерийским огнём российских войск.

Продолжаются упорные бои за населённые пункты Попасная, Кременная, Горское и Лиман. По словам Рамзана Кадырова поселок Воеводовка взят, а лес в его районе зачищен. Противник понес тяжелые потери в людях и технике. По другим данным бои за этот н/п только начинаются.

Под Донецком идут бои на подступах к Нью-Йорку. Каждый раз, когда пишу об этом - сердце начинает биться чаще. Эти слова звучат, как сладостная музыка, как будто речь идёт о том о другом Нью-Йорке.

В Мариуполе ту часть Азовстали, где засели украинские националисты и прочие всю ночь утюжила корабельная артиллерия Черноморского флота.

Приднестровье вновь подверглось обстрелу с украинской территории в районе КПП Кучурган. Также ВСУ продолжили вести артиллерийский обстрел населённых пунктов в Белгородской области. Под огнём вновь оказались Журавлевка и Нехотеевка.