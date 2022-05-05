ВСУ собирают силы для контрудара в правый фланг изюмской группировки войск РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

5 мая 2022, 10:58

Фото: Соцсети

ТК сообщает о том, что формирования украинских войск концентрируются на правом берегу реки Донец Северский в районе населённых пунктов Протопоповка, Завгороднее и Петровское. Предположительно, эти силы намерены нанести контрудар по правому флангу группировки российских войск, наступающей на Славянско-Краматорском направлении.

Поступают известия о попытках украинских войск форсировать реку Донец Северский силами до нескольких батальонов в районе населённых пунктов Протопоповка, Завгороднее и Петровское. Вероятно, они намерены захватить плацдарм на левом берегу, закрепиться на нём и создать угрозу российской группировке, наступающей на Славянско-Краматорском направлении, а в дальнейшем, после получения подкреплений, они могут перейти в контрнаступление. ТК «Рыбарь» также информирует, что вышеуказанные украинские войска накануне были усилены подразделениями из 14-той отдельной механизированной бригады (ОМБр) и 4-той отдельной танковой бригады (ОТБр).

По данным ТК на правом берегу Донца Северского, в вышеуказанных населённых пунктах в настоящий момент ВСУ сосредоточили до 2500 штыков, до 80 единиц бронетехники и несколько десятков единиц ствольной и реактивной артиллерии.

Похоже, речь идёт о создании на правом фланге изюмской группировки российских войск некоторого подобия бригадной тактической группы ВСУ, способной самостоятельно вести боевые действия в отрыве от главных сил.

Никакой информации о реакции российского командования на этот манёвр противника пока не поступало.