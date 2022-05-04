На немецкой авиабазе идёт переподготовка украинских лётчиков

Аргументы Недели → Армия 13+

4 мая 2022, 22:15

Фото: Соцсети

Телеграмм-канал сообщает о том, что украинские лётчики проходят переподготовку на немецкой авиабазе. Здесь, помимо пилотов-истребителей для пилотирования F-16 идёт обучение пилотов-вертолётчиков.

В настоящий момент на немецкой авиабазе Лаупхайм (Militärflugplatz Laupheim) находится группа украинских пилотов, которые проходят квалификационную переподготовку. Учебно-тренировочные полёты выполняются каждый день, в том числе и в тёмное время суток. Может показаться, что речь идёт о тех самых курсантах харьковского училища, отправленных на переподготовку на F-16, но это не так, сообщает ТК.

Лаупхайм – это вертолётная база, на которой дислоцируется 64-е крыло ВВС Германии, оснащённое вертолётами CH-53G и H 145. Именно вертолёты H 145 недавно были доставлены в Незалежную. Также есть информация о поставках Америкой 20 единиц вертолётов Ми-17, ранее закупленных у России для Афганской армии. Возможно, тренировки по их пилотированию будут также проходить на данной авиабазе ВВС ФРГ.