Российские солдаты, под огнём неприятеля, собрали погибших украинских бойцов с поля боя и захоронили их

Аргументы Недели → Армия 13+

4 мая 2022, 22:03

Фото: Соцсети

Телеграмм-канал разместил видео о том, как российские военные вывезли с поля боя погибших украинских солдат в свой тыл, для захоронения в братской могиле. В «благодарность» за это выродки из ВСУ открыли по россиянам артиллерийский огонь во время вывоза трупов украинских солдат.

На странице ТК указано: «Украинские солдаты погибли при наступлении наших войск. Побратимы бросили тела погибших и ушли. Наши несколько раз выходили на противника. Просили вывезти тела, чтобы солдат могли похоронить нормально. Обещали тишину и гумкоридор. Никакого ответа. Это свидетельствует об истинном состоянии дел в ВСУ».

Также сообщается: «В итоге, русские военные решили вывезти тела солдат ВСУ и захоронить. В момент, когда грузовик приехал в лесополосу во второй раз, по району ударила украинская артиллерия. И русские солдаты под огнем ВСУ вывезли тела погибших бойцов ВСУ в наш тыл, чтобы похоронить в братской могиле. Потому что наши остаются людьми, всегда».