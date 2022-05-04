Аналитики США: кризис на Украине позволит американскому ВПК значительно увеличить свои прибыли

Аргументы Недели → Армия 13+

4 мая 2022, 09:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Соединенные Штаты уже отправили на Украину около четверти своих запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и около 7000 переносных противотанковых комплексов «джавелин», считая те, которые были переданы Киеву при Трампе, а это одна треть от всех запасов Пентагона. Американские аналитики считают, что проведение Россией военной операции на Украине даёт новые возможности оборонной промышленности США и Европы значительно увеличить прибыль, поскольку законодатели от Вашингтона до Варшавы готовы поднять уровень военных расходов.

Как бы то ни было, поток оружия в Незалежную только нарастает. Сейчас администрация Байдена выкручивает руки Конгрессу США, чтобы тот, как можно скорее, принял закон о новой военной помощи Киеву на 33 млрд долл. Тем временем, в Европе заметно увеличились перевозки вооружений ж/д и автомобильным транспортом. Так, местные жители одной деревушки в Нидерландах отсняли своими смартфонам восемь 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и другую военную технику, на ж/д платформах. Скорее всего, там были ещё и вагоны, загруженные артиллерийскими снарядами. Голландцы просто их не заметили. Британия не отстает от них. Великовозрастное дитятко Борис Джонсон обещал Киеву помощь на 300 млн. фунтов стерлингов. Конечно же, Лондон поставит Киеву и беспилотники. На этот раз ВСУ получат БПЛА Malloy T150 с дальностью действия до 70 км, и способностью нести боевую нагрузку в 68 кг.

Париж также в деле. В поставках оружия Украине поучаствуют французские компании Safran, Thales (IT-разработки), Dassault (производитель боевых самолетов), MBDA (производитель ракетных комплексов), Nexter, ARQUUS (производитель бронетехники) и Naval Group (кораблестроитель). Речь идёт о смете на 700 млн евро.

Ранее американская пресса сообщала о том, что Белый дом и Пентагон обратились к предприятиям ВПК США с требование увеличить поставки оружия, предназначенного для Украины, и сократить сроки его производства. К тому же, Минобороны США планирует пополнить свои армейские запасы (значительно оскудевшие из-за поставок Украине) на случай, если придется воевать, скажем, на Ближнем Востоке или в Африке. Западные аналитики прогнозируют значительное увеличение прибыли предприятий ВПК Старого и Нового света, несмотря на нехватку квалифицированной рабочей силы и нарушение логистических линий из-за санкций, введённых против России. Как говорят у нас: «Кому -война, а кому - мать родна». На фоне событий на Украине власти стран Запада заметно увеличивают свои расходы на военные нужды. Складывается впечатление, что обо всём заранее позаботился и все заранее просчитал консорциум военных промышленников Америки. А сложившаяся ситуация — это их заказ и дело рук спецслужб США и Британии. Получается так, что высказывание одного немецкого мыслителя 19-го века актуально и сейчас: «Нет такого преступления, на которое капиталист не пойдёт ради 300-процентной прибыли».