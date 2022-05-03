НАТО уже участвует в боевых действиях против России, почему нет ответной реакции?

Аргументы Недели → Армия 13+

3 мая 2022, 14:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Почему были допущены гибель двух катеров типа «Раптор» и ранее гвардейского ракетного крейсера Москва? Это не праздный вопрос. Почему это происходит при полном господстве российской авиации в небе? Почему не работают системы ПВО и РЭБ? Эти вопросы корреспондент «Аргументов Недели» (АН) задал военному эксперту, капитану третьего ранга (запаса) Владимиру Ераносяну.

Ранее представитель Минобороны РФ сообщил, что противокорабельными ракетами «Оникс» был нанесён удар по военным объектам в районе Одессы. Были уничтожены ангары, с хранившимися в них БПЛА «Байрактар ТБ2» и склад вооружения, переданного Украине странами НАТО. Кроме того, была информация об уничтожении трёх БПЛА «Байрактар ТБ2» в районе острова Змеиный. Это, вероятно, те машины, что участвовали в атаке на российские патрульные быстроходные катера типа «Раптор».

Блогеры установили точные координаты атакованного российскими ракетами украинского военного объекта 46.41134727663286, 30.6987548154846. Это территория так называемого аэродрома «Школьный», который находится по соседству с площадками и взлётно-посадочной полосой Международного аэропорта Одессы. Там действительно есть ангары, в которых могли быть беспилотники «Байрактар ТБ». По мнению блогеров в районе Одессы есть ещё два места, где командование ВВС/вмс ВСУ может хранить ударные беспилотники. Это Военный аэродром Одессы с координатами 46.421477, 30.702204. И аэродром «Гидропорт» с координатами 46.578784, 30.702465.

Владимир Ераносян пояснил корреспонденту «АН»: «Российские системы ПВО и РЭБ могут глушить более мощные американские аналогичные комплексы, которые развёрнуты в Румынии, а это, всего, около 20 км от острова Змеиный. Там американцы могут создать зону абсолютного контроля. Дело в том, что остров слишком мал, чтобы размещать на нём мощные системы ПВО и РЭБ. Кроме того, в наведении беспилотников «Байрактар ТБ2» и ракет «Нептун» могут быть задействованы спутниковая система НАТО /США и американские беспилотные летательные аппараты MQ-1 Predator, которые базируются на румынских военных аэродромах. Сейчас создалась очень сложная ситуация для нас в северо-западной части Чёрного моря и не только. Если российские войска не возьмут под контроль Николаевскую и Одесскую области, Украина будет всегда иметь возможность атаковать корабли Черноморского флота РФ и территорию Крыма ракетами. Тем более, что НАТО собирается передать Киеву противокорабельные комплексы (ПКРК) сухопутного базирования AGM/RGM/UGM-84 Harpoon или мобильные ОТРК MGM140 ATACMS. Максимальный боевой радиус действия первого - около 280 км, второго - от 270 до 300 км. Кроме того, у Киева есть свои ПКРК «Нептун» с дальностью стрельбы около 280 км. Это значит, что Россия должна создать для своей безопасности буферную полосу около 300 - 350 км от черноморского берега. То есть, Россия должна контролировать Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. В противном случае Украинские ракетные комплексы будут экзистенциальной угрозой для Крыма и Черноморского флота РФ».

Сам факт, что США/ НАТО используя свои возможности (спутники, БПЛА, РЛС или системы РЭБ) помогают украинским военным уничтожать российские корабли и катера указывает на фактическое (не опосредованное, а реальное) участие американских вооружённых сил в боевых действиях против России. Гибнут российские моряки. При этом натовцы не получают никакой ответки. Спрашивается - где справедливость? Неужели мы должны бояться ядерной войны, а не они. Уже того, что Америка и другие страны НАТО поставляют Украине оружие и обучают украинские войска, а против российской армии воюют граждане этих стран - достаточно для нанесения превентивных ударов по тем объектам на их территории, которые Россия оценит как опасные для себя. В первую очередь это сверхвредоносные для РФ - Румыния и Польша, которые давно напрашиваются на жёсткие ответные действия. Возможно, уже есть необходимость преступить к уничтожению американских военных целей на территории этих государств, а заодно в качестве предупреждения должен быть нанесёт чувствительный урон польским и румынским вооружённым силам.

На заверения натовских политиков, что они не в коем случае не допустят втягивания альянса в войну, стоит реагировать практически и реалистично. Не слушать их слова, а оценивать их дела.

Фото: Вероятное месторасположения БПЛА Байрактар

Фото: №1 аэродром "Школьный"; №2 военный аэродром; №3 ВПП международного аэродрома Одессы.