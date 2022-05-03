Американские производители оружия зарабатывают на украинском конфликте

Аргументы Недели → Армия 13+

3 мая 2022, 13:20 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Военно-промышленный комплекс США крайне заинтересован в том, чтобы вооруженный конфликт на Украине затянулся как можно дольше. Однако настоящей золотой жилой для производителей оружия является перспектива милитаризации стран Европы в ближайшие годы.



Министерство обороны США запросило сведения от всех предприятий, занятых в сфере производства систем и средств ПВО, противотанковых и противопехотных вооружений, средств береговой обороны, контрбатарейных систем, беспилотных летательных аппаратов, а также коммуникационного оборудования.



Пентагон просит предоставить описания производимого оружия и другой продукции военного или двойного назначения, а при описании боеприпасов указывать, для борьбы с какими целями они предназначены. В запросе указывается, что полученная информация в будущем будет использована для формулирования требований Пентагона к закупаемым вооружениям. Срок подачи заявок будет длиться до 6 мая.



Западные производители вооружений спешат заработать миллиарды долларов на продажах благодаря спецоперации России на Украине. По данным издания Independent, США и другие страны Запада уже предоставили крупные суммы финансовых средств Украине, чтобы она могла в сжатые сроки обеспечить свою защиту.



Эксперт по международной торговле оружием, директор проекта «Вооружения и безопасность» Уильям Хартунг подчеркнул, что производители оружия смогут получить прибыль множеством разных способов: администрация Байдена потратила около 3,2 млрд долларов на помощь в вооружении Украины, и, хотя пока она идет из существующих запасов, их собираются пополнить благодаря контрактам с Пентагоном, а также, возможно, заменить некоторые виды оружия, которые поставляются Украине из стран-союзников.



«А затем, когда Европа начнет тратить больше, американские компании получат прибыль и от этого», – считает Уильям Хартунг.



Решение России вторгнуться на Украину заставило НАТО и другие европейские страны думать о том, что они – следующая цель. Это стало большим стимулом для военной промышленности. В результате выиграли не только отдельные компании, но и весь сектор. Уильям Хартинг также рассказал Independent, что многие торговцы оружием стараются продвигать свою продукцию под знаменами защиты демократических идеалов. В то же время большинство из них думают только о выгоде и не против продавать вооружение даже авторитарным режимам, таким как Саудовская Аравия и Нигерия.



Эксперты отмечают, что спецоперация на Украине станет золотым дном для лидеров американского ВПК, и прежде всего для таких компаний, как Raytheon и Lockheed Martin, с которыми Пентагон в самое ближайшее заключит новые контракты на поставки ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. Этим оружием в объеме тысяч единиц Вашингтон уже оснастил украинские войска.



Общая сумма ассигнований администрации США Украине превысила 3,2 млрд и продолжает расти. Часть этой помощи была включена в мартовский пакет чрезвычайных расходов для Незалежной, который предусматривал прямые закупки вооружений у американского ВПК, включая беспилотники, ракетные системы с лазерным наведением, пулеметы, боеприпасы и различные предметы снабжения. Крупные военно-промышленные корпорации теперь будут искать контракты Пентагона на поставку этого дополнительного оружия, даже несмотря на то, что они готовятся пополнить складские запасы вооружений Пентагона, уже отправленных украинцам.



Более половины из 6,5-миллиардной части Пентагона в пакете чрезвычайных расходов для Украины предназначено просто для пополнения запасов МО. В целом законодатели выделили на эти усилия 3,5 млрд долларов, что на 1,75 млрд больше, чем запрашивал Белый дом. Они также на 150 млн долларов увеличили финансирование программы на FMF для Украины. И эти цифры не включают чрезвычайное финансирование расходов Пентагона на закупки и техническое обслуживание вооружений, которые гарантированно обеспечат большие потоки доходов для крупных производителей оружия.



Еще одним стимулом для Lockheed, Raytheon и других производителей оружия стало стремление председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адама Смита и республиканца Майка Роджерса ускорить производство ПЗРК следующего поколения для замены Stinger. Последний кандидат на пост заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению Уильям Лаплант на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Конгрессе заявил, что Америке нужно больше «горячих производственных линий» для бомб, ракет и беспилотников.



Еще до начала событий на Украине Пентагон должен был получить около 7,3 трлн долл. в течение следующего десятилетия, что более чем в четыре раза превышает стоимость внутреннего плана президента Джозефа Байдена «Build Back Better» в размере 1,7 трлн.



Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс моментально использовала конфликт на Украине как одно из обоснований предложенного администрацией Джозефа Байдена рекордного бюджетного МО в сумме 813 млрд долл., назвав ситуацию вокруг Украины «острой угрозой мировому порядку». Республиканцы в Конгрессе призывают к 5-процентному росту военных расходов сверх инфляции.



