Подготовленных на скорую руку резервистов командование ВСУ бросает тысячами в «огонь»

Аргументы Недели → Армия 13+

3 мая 2022, 12:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Украинской армии не хватает солдат. Гребут всех подряд. Лицам мужского пола призывного возраста вручают повестки в любых общественных местах, на рынках и в торговых центрах. Западное оружие поступает на Украину в огромном количестве. Теперь для увеличения численности войск Киеву срочно понадобились люди, много людей.

Первая волна всеобщей мобилизации на Украине оказалась бесконечной. И это несмотря на заявление властей о её остановке из-за нехватки обмундирования и мест размещения новобранцев. Во всяком случае, из уст начальника строевого управления (эта служба занимается набором личного состава, комплектованием войск) штаба Командования Сухопутный войск ВСУ Романа Горбача стало известно: «Мобилизация была объявлена на три месяца, с 24 февраля, которые скоро должны истечь, но это не значит, что она может закончиться. Все будет зависеть от обстановки, которая сложится на тот период. Если потребуется, будем дальше пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков мобилизации».

Если верить заявлениям западных политиков, поставки оружия на Украину далее будут только нарастать. В США возрождён закон 1941 года о Ленд Лизе, а это значит, что никаких границ и припонов для накачивания Незалежной американскими смертоносными игрушками больше нет. А Европа не желает отставать от США.

Не всем украинцам хочется воевать и умирать за украинские националистические идеи. Одно дело скакать на площадях и скандировать «смерть москалям» и, совсем другое - лезть под пули и снаряды. Особенно в этом выделяются жители западных областей Украины. Здесь уже установился тариф на то, чтобы «откосить от армии». Это стоит 3,5 тыс. долл. Не у всех есть такие деньги. Местами жители начинают бунтовать. Недавно на этой почве произошли массовые беспорядки в закарпатском Хусте.

Если так пойдёт дальше, то местные встретят с цветами польских (Венгерских, Словакских или Румынских) «миротворцев». Но, на данный момент набор. рекрутов идёт в полную силу. Их обучение организованно в основном на военных полигонах в западной части страны. Стало известны некоторые подробности ещё об одном учебном центре ВСУ, который расположен на территории 233-го общевойскового полигона близ н/п Малая Любаша, Ровенской области. Здесь ведётся подготовка артиллеристов, миномётчиков и. операторов ПЗРК Stinger, NLAW, «Игла» и «Перун».

Подготовка резервистов здесь и на других учебных площадках идёт по ускоренной программе с привлечением инструкторов из НАТО. По завершении курса новоиспечённых солдат отправляют на фронт железнодорожным транспортом. Судя по активности комитетов солдатских матерей на Украине, ВСУ несут очень большие потери. Плотность передвижения маршевых рот украинской армии неизвестна. Но, вероятно, она очень велика. Тем более, что российская авиация (обладая полным господством в небе) не препятствует передвижению украинских резервов на фронт. А это добавляет немало боевой работы российским Сухопутным войскам и донбасскому ополчению, которые и без того загружены «по самое горло».