ООН и МКК затеяли эпопею с эвакуацией из Азовстали, чтобы вытащить оттуда канадского генерала и не только его

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3 мая 2022, 10:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Захваченный при попытке бегства из блокированной российскими войсками и ополченцами ДНР промзоны мариупольского завода Азовсталь канадский генерал Тревор Кадьё оказался не простой фигурой, а бывшим главой Стратегического объединённого штаба СВ ВС Канады. Поражает грязная игра ООН и МКК, ставших пешками на шахматной доске западных спецслужб.

По мнению российских военных, вся эта эпопея с эвакуацией из Азовстали, в которой ключевые роли были отведены ООН и Международному красному кресту (МКК) были затеяны для того, чтобы вытащить оттуда скрытно под видом беженца довольно-таки высокопоставленного канадского генерала - отставника Тревора Кадьё. Теперь совершенно очевидно, что и ООН, и Международный красный крест являются подрядчиками спецслужб США. Свою подлую личину раскрыл и генсек ООН «социалист» Гутерриш, выступивший в этой некрасивой игре в роли пешки, шестерки коварных парней из Лэнгли. Вот уж кто поистине персона нон грата. Таких и на улице постыдно встречать, не то, что в Кремле.

Стоит сказать пару слов о Треворе Кадьё. Он уроженец Саскачевана, вырос в Верноне. Окончил Королевский военный колледж и получил первичное офицерское звание в 1995 году. Затем 17 лет служил в 3-ей дивизии (дислоцируется в Стратконе, Западная Канада). В 1997 году отметился в Боснии, похоже там поручил боевое крещение. В 2002 году в звании капитана оказался в Афганистане. В Кандагаре командовал разведывательной ротой(эскадроном). Вторая его командировка в тот же район состоялась в период с 2006-го по 2007 год, на этот раз он командовал танковой ротой в составе 1-го батальона Королевского канадского полка, на базе которого была сформирована батальонная тактическая группа. То есть, какое-то время Кадьё испытывал проблемы в карьерном росте. Но, в 2010 году удача ему улыбнулась. Его назначили командиром Стратонского танкового полка. Через два года он уже командовал 1-ой Канадской механизированной бригадой. Затем возглавил группу канадских войск в Иордании. Короче, у парня случился головокружительный карьерный рост. В 2017 году он уже принял командование 3-ей Канадской дивизией, в которой 22 года назад начал службу лейтенантом. А в 2019 году Кадьё занял второй по значению пост в военной иерархии Сухопутных войск канадских Вооружённых сил - возглавил Стратегический объединённый штаб. Карьерный взлёт продолжился, его уже прочили на должность командующего Канадскими Сухопутными войсками. Но, этот похотливый сукин сын был обвинён в сексуальных домогательствах к своей сокурснице, ещё будучи кадетом Военно-учебного заведения. Им заинтересовалась Канадская национальная военная служба расследований. В результате Кадьё подал в отставку. И, судя по всему, на Украине он оказался ради реабилитации и восстановлении на военной службе. И его, похоже, отъюзали по полной программе. Как бы то ни было, не самый последний в иерархии канадский ВС генерал (пусть даже отставник) оказался в Мариуполе, в компании нацистов из полка «Азов» (запрещён в России, как радикальная нацистская организация). Кстати, у военного чиновника такого уровня должен быть допуск к государственным секретам стратегического значения, конечно же, как говорят работники 1-го отдела: «в части касающейся», но, всё же.

Кадьё предпринял две попытки покинуть промзону Азовстали инкогнито, вероятно, предприняв трюк с переодеванием. Вторая - закончилась арестом. Похоже, в подземных сооружениях этого завода есть ещё кто-то, кого Запад хочет вытащить тайно. Продолжение эпопеи с эвакуацией «гражданских» из Азовстали, под эгидой ООН и Международного красного креста, сулит новыми сногсшибательными сенсациями, за которыми наверняка последуют разоблачения и скандалы мирового масштаба.