Учения НАТО Defender Europe 2022 – новый виток эскалации напряженности на границах с Россией

Аргументы Недели → Армия 13+

2 мая 2022, 15:37 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

Несмотря на боевые действия на Востоке Украины и инициативы Вашингтона по их эскалации блок НАТО продолжает накалять ситуацию на границах с Россией. Так, с 1 по 26 мая этого года на территории Польши, стран Прибалтики и ряда других государств Европы проводятся сразу несколько масштабных учений. Наиболее крупные из них - Defender Europe 2022 («Защитник Европы 2022»). Учения проходят на территории Польши, Литвы и Латвии, а также в Балтийском и Северном морях. Организатором учений выступает Пентагон. Еще одни маневры, Swift Response 2022 («Быстрый ответ 2022»), проходят на полигонах в Грузии, Латвии, Литве, Северной Македонии и Норвегии.

В маневрах Defender Europe 2022 принимают участие 18 тыс. военнослужащих более чем из 20 государств. Среди стран-участниц Великобритания, Германия, Дания, США, Франция и Швеция.

В соответствии с планами Пентагона к учениям привлечены 12 тыс. американских военнослужащих, 80 танков, 150 единиц боевых бронированных машин, 50 единиц артиллерии, 30 боевых вертолетов США.

О целях учений польское минобороны сообщило: «Совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат отработке, в соответствии с действующими в НАТО стандартами, процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора».

По заявлению минобороны Польши основными задачами учений являются:

- отработка различных вариантов по переброске коалиционных группировок войск (сил) в Европе;

- проверка готовности и возможностей инфраструктуры европейских государств по приему и размещению войск (сил) усиления;

- совместное применение в Восточной Европе и Прибалтике, а также организация обеспечения всеми видами снабжения в ходе решения различных боевых задач.

На полигонах, расположенных на территории Польши, планируется провести тренировку общей боевой операции, в ходе которой «будут реализованы, в частности, тактические эпизоды перемещения на большие расстояния с преодолением водных препятствий, а также стрельбы».

Анализируя характер переброски войск, места проведения учений, а также решаемые боевые задачи пресс-служба Минобороны Беларуссии подчеркнула: «Очевидно, что в настоящее время Североатлантический альянс рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий».

Еще 28 апреля этого года минобороны Польши предупредило СМИ, что войска будут выдвигаться, в том числе, в сторону Варминьско-Мазурского воеводства, которое граничит с Калининградской областью России, а также в сторону Люблинского воеводства пограничного с Украиной.

Согласно данным польского военного ведомства на территории страны в маневрах уже задействовано 7 тыс. солдат и офицеров и 3 тыс. единиц различной техники. Сюда следует добавить другие польские войска. Напомню, что общая численность только сухопутных войск превышает 200 тыс. человек.

Польская армия имеет на вооружении 249 танков Леопард (117 Леопард 2А4, 105 Леопард 2А5, 25 Леопард 2PL, 2 Leopard 2NJ), 232 советских плавающих танка ПТ-91, прошедших модернизацию в 2016 году, и 328 танков Т-72. 230 танков Т-72 модернизированы оружейным заводом «Bumar-Labedy». На усовершенствованные машины установлена новая система радиосвязи, цифровая система управления и пуска двигателей, тепловизионные камеры 3-го поколения. Проведены другие капитальные и ремонтные работы, которые улучшили долговечность и боеспособность Т-72 на современном поле боя.

Программа закупок предусматривает приобретение до 500 новых танков у США. Уже сейчас Т-72 и ПT-91 активно заменяются на американский основной боевой танк M1A2 Abrams. Дополнительно США поставляют Варшаве боеприпасы, запасные части, учебные и логистические машины. Взамен 200 польских танков Т-72 или две полноценных танковых бригады уже убыли на Украину.

На вооружении польской армии имеется 863 новых многоцелевых колесных бронетранспортера. Начата постепенная замена старых BWP-1 на БМП Borsuk с отправкой BWP-1 на пополнение ВСУ.

Кроме того, польская армия активно перевооружается на РСЗО WR-40 Langusta, оснащенные современной системой управления огнем Topaz. В 2019 году Польша заказала у США двадцать пусковых установок M142 HIMARS с вспомогательными машинами. Вместо САУ 2С1 «Гвоздика» советской разработки поступают САУ «Krab» польского производства калибра 155 мм. Кроме того, на замену чешским САУ «Dana» приходят новые колесные САУ «Kryl» («Крыл»).

Польша также заказала 122 миномета, 60 командных машин (на базе боевой платформы КТО Rosomak), а также все необходимые машины обеспечения. Разрабатывается новая система индивидуальной защиты военнослужащих «Titan» (аналог российского «Ратника»). Это комплексная персональная боевая система, предназначенная для отдельных солдат и включающая в себя новую защитную форму, модульные бронежилеты, компьютер, приборы ночного видения, усовершенствованную систему связи и др.

Что касается противовоздушной и противоракетной обороны, то Польша уже начала закупки 79 зенитных ракетных комплексов собственного производства «Poprad». ЗРК изготовлен на основе ЗУР «Grom» (аналог советской ракеты «Иглы»).

Устаревшие системы ПВО заменяются в рамках программ закупок «Висла» и «Нарев». Программа «Висла» включает в себя приобретение двух батарей американского ЗРК средней дальности Patriot, включая опцион на приобретение еще шести батарей.

Формально основные польские боевые части в учениях Defender Europe 2022 не участвуют, но на уровне КШУ им реально придется отрабатывать различные наступательные задачи.

Опыт локальных конфликтов ХХ века показал, что многие современные войны начинаются под видом учений. Если к этому добавить претензии Варшавы на российскую Калининградскую область, которая, по мнению некоторых польских политиков должна войти в состав Третей Речи Посполитой, то угроза от проводимых учений становится реальной.



