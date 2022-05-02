ВСУ в ускоренном темпе готовят свой резерв и инфраструктуру для организации действий ДРГ в тылу войск РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

2 мая 2022, 12:17

Фото: соцсети

На западе Украины в ускоренном темпе формируются и обучаются новые подразделения и соединения ВСУ. Войска Незалежной, участвующие в боевых действиях, несут большие потери в живой силе и нуждаются в срочном пополнении. На востоке страны ВСУ ведут подготовку к партизанской войне. Информация взята из проверенных источников.

В 184-ом учебном центре (УЦ) ВСУ в Старичах, Львовской области идёт подготовка резерва украинской армии. Сейчас завершается формирование, вооружение и обучение 65-ой отдельной механизированной бригады (ОМБр). Данное соединение оснащается и вооружается техникой и оружием натовских образцов. Обучение проводят западные инструкторы. В настоящее время численность 65-ой ОМБр превышает 3500 штыков. И это уже обученные бойцы. А новобранцы проходят первичную подготовку, затем они приступят к обучению боевым действиям в составе подразделений. Вероятно, эту бригаду доведут до полного штатного численного уровня - около 4200 штыков. Срок отправки 65-ой ОМБр на передовую пока не известен, одно понятно, что она будет доставляться на фронт по железной дороге.

Кроме того, стало известно, что в окрестностях Славянска украинские военные приступили к подготовке инфраструктуры для организации действий ДРГ в тылу российских войск. В ускоренном темпе создаются закладки ГСМ, оружия и боеприпасов, строятся хорошо замаскированные схроны.