Украина платит Западу за поставку оружия пшеницей, которой может не хватить ей самой

Аргументы Недели → Армия 13+

2 мая 2022, 12:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На линии фронта за последнюю неделю особых изменений не произошло. Наиболее тяжёлые бои идут в его центре, на всём протяжении так называемой Донбасской дуги. На правом фланге фронта, в районе Харькова, украинские войска предприняли контрнаступление, которое в целом оказалось безуспешным. На левом фланге бои идут практически на границе Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.



Украинские войска на минувшей неделе продолжили обстрел населённых пунктов, сооружений на коммуникациях, объектов коммунальной и военной инфраструктур на территории Белгородской и Курской областей.



В Мариуполе идёт осада промзоны Азовстали. Украинские боевики позволили осуществить эвакуацию около 80 гражданских, в их числе было шестеро детей. Запад продолжает раздувать информационную истерию вокруг остатков бойцов полка «Азов» (запрещён в России, как националистическая организация), засевших в промзоне Азовстали.



Российская дальняя авиация в течение недели продолжила уничтожение объектов украинской военной инфраструктуры: пунктов управления, военных складов, тренировочных центров, аэродромов, мест скопления войск. Кроме того, под ударами крылатых ракет морского базирования «Калибр» оказались железнодорожные силовые подстанции. Российским военным удалось оставить без электричества и обездвижить обширную сеть украинских железных дорог. Стало известно, что в ожесточённых боях украинская армия понесла чувствительные потери. Число погибших и раненых пока не называется. Однако если судить по сводкам предоставляемым Минобороны РФ и представителями ополчения республик Донбасса, ВСУ только убитыми потеряли значительно более 1000 в/с за минувшую неделю. А вот про сдавшихся в плен есть более-менее точная информация. По некоторым данным, их общее число перевалило за 4 000.



Запад продолжил накачку Украины оружием. В США возродили закон о Ленд-лизе 1941 года, на этот раз в интересах нацистов. Теперь страны НАТО решили перейти от поставок Киеву оружия советского производства на поставки техники и вооружений западного образца. Судя по всему, идёт массированная утилизация западного военного старья за счёт Украины. В качестве платы от Киева требуют поставку зерновых и масличных культур, а также другие продукты питания украинского производства. Пшеницу и другие продукты планируется вывозить по двум направлениям: через Польшу и по восстановленному ж/д сообщению - через Измаил.



Напоминаем, что доля Украины на мировом рынке пшеницы в 2021 году составила 10%, а это 51,2 млн тонн общей стоимостью 12,5 млрд. долл. В этом году Незалежная надеется отправить на запад 27-28 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также около 17 млн тонн масличных культур. Это неизбежно приведёт к острой нехватке продуктов на самой Украине. Впрочем, Зеленского и его окружение такая «малость» вряд ли беспокоит. По данным, распространённым в сети, украинские власти намерены обеспечить в минимальном количестве продовольствием только западные регионы страны. Зеленскому и Ко наплевать, что голод может охватить обширную территорию Украины: Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Черниговскую области. Естественно, что ответственность за это возложат на Россию под лозунгом «второго голодомора».



Запад учитывает тот факт, что украинские военные не умеют пользоваться оружием натовского образца. Поэтому в Германии и Польше организованы учебные центры, где идёт подготовка украинских солдат требуемым военно-учётным специальностям. К этой акции привлечены инструкторы из США, Британии, Польши и других стран. Берлин намерен поставить Киеву 88 танков «Леопард 2» и 50 самоходных бронированных зенитно-пушечных установок «Гепард». ВСУ уже сейчас получает артиллерию западного производства, в том числе и американские 155-мм гаубицы М777. В планах стран НАТО передача ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов. Сейчас обсуждается возможность поставки на Украину крупных партий стрелкового оружия и огромный объём боеприпасов к нему. Кроме того, страны НАТО уже сейчас отправляют Киеву запрещённые Международной конвенцией противопехотные мины.



