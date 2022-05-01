Не бомбить мосты на Украине - недальновидно, ВСУ всё равно их уничтожит при отступлении

Аргументы Недели → Армия 13+

1 мая 2022, 17:58

Фото: Соцсети

Стремление командования ВС РФ сохранить транспортную инфраструктуру Украины негативно влияет на ход боевых действий и совершено бесполезно. По нетронутой российской авиации железным дорогам и мостам перевозится огромное количество боевой техники, вооружений и боеприпасов, поставляемых Киеву - Западом в качестве военной помощи. Кроме того, ВСУ имеет возможность быстро перебрасывать войска на нужное направление. Всё это весьма негативно сказывается на ходе Специальной военной операции.

Как показывает практика стремление командования ВС РФ сохранить украинскую транспортную инфраструктуру с прицелом на будущее совершено бесполезно. Поскольку, отступая украинские военные сами взрывают мосты через реки и повреждают другие объекты транспортной сети как железнодорожной, так и автомобильной.

Местные источники сообщают: «На Соледарском направлении из-за потери Александровки для замедления передвижения ВС РФ идёт подготовка к минированию дамбы Краснооскольского водохранилища вблизи Червоного Оскола. Пока «военные эксперты» рассказывают, что уничтожать мосты и железные дороги не нужно, поскольку их необходимо сохранить на потом, украинцы явно придерживаются другого мнения. Координаты дамбы: 49.176208, 37.472515».

Отступая из Лимана (север ДНР), украинские военные взорвали мост через Северский Донец. То же самое сделали ВСУшники с мостами через реку Кальмиус в Мариуполе и через Днестр вблизи Николаева.