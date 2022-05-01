Новый отряд казаков добровольцев отправился на Донбасс

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1 мая 2022, 17:39

Фото: Соцсети

Управление сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края отправило на Донбасс очередной добровольческий отряд Кубанского казачьего войска. Об этом сообщило Всероссийское казачье общество.

Около 400 казаков Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского полков Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса. За плечами у многих из них есть немалый боевой опыт.

По состоянию на 22 апреля 2022 года в спецоперации на территории Украины принимают участие порядка 4000 казаков от всех казачьих войск, обществ и организаций России. В ближайшее время число казаков-участников спецоперации возрастет до 5,5 тысячи. На защиту Донбасса очень скоро встанут еще три казачьих отряда.