Западная часть Белгородской области стала прифронтовой зоной

Аргументы Недели → Армия 13+

1 мая 2022, 17:35

Фото: Соцсети

Объекты коммунального хозяйства, промышленности и ВС РФ, расположенные здесь могут быть обстреляны украинскими войсками, такие случаи уже происходили. В некоторых населённых пунктах работают военные медицинские учреждения.

Взрывы и пожар в Белгородской области в районе села Стрелецкое Жители слышали «хлопки», после которых возник пожар. Недалеко кружат вертолеты. После взрывов с обеих сторон перекрыли мост через Северский Донец. Губернатор Белгородской области сообщил, что на границе трёх муниципалитетов: Борисовского и Белгородского районов, и Яковлевского городского округа произошёл пожар на территории объекта Министерства обороны. Гладков заявил: «Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже».

По сообщениям источников из населённого пункта Волоконовка, Белгородская области. Поселок превратился в прифронтовую полосу. Там сейчас дислоцируется войсковая часть, развернут полевой госпиталь, постоянно летают самолеты и вертолеты. И самое страшное - среди бойцов, проходящих лечение в госпитале есть и раненые, вызволенные из плена, многие из них с отрезанными пальцами, есть и кастрированные. Вот истинное лицо украинских вояк, которые изуверски издевались над военнопленными. Сейчас, правда, некоторые из них начали высказывать раскаяние в содеянном на камеру и выкладывать свои сопли в сети, вероятно предвидя, что за это придётся отвечать. Однако, по мнению российских военных это им не поможет. Каждую нацистскую сволочь, которая издевалась над нашими пленными солдатами, ждёт неминуемое возмездие. И в первую очередь за изуверства должны ответить Зеленский как Главковерх, командование ВСУ и непосредственные начальники тех нелюдей, что глумились над пленными россиянами.