Наиболее ожесточённые бои сейчас идут на правом фланге Донбасской дуги

Аргументы Недели → Армия 13+

1 мая 2022, 12:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Противник пытается наступать севернее Харькова, есть опасность, что командование ВСУ бросит свои войска в обход правого фланга всей российской группировки, участвующей в СВО, и попытается перенести военные действия на территорию России. Донбасская дуга в огне. Российские войска продолжают взламывать оборону противника западнее Великой Новосёлки.

ВСУ сосредоточили немалые силы в Харькове и его окрестности и пошли в контрнаступление на участках фронта в районе Слатино, Дергачей и Циркунов, здесь идут тяжёлые бои. Украинская сторона заявляет, что ВС РФ оставили Русскую Лозовую, но подтверждений этой информации нет. Эта заранее спланированная попытка прорыва линии обороны российских войск ВСУ явно не удалась наблюдалось продвижение украинских войск и на других направлениях. Вблизи восточных пригородов Харькова и в районе Чугуева украинские подразделения продвинулись на нейтральную полосу, то же самое произошло в районе Змиева.

Создавая угрозу правому флангу фронта российских войск, ВСУ видимо рассчитывали, что сюда будут оттянуты силы ВС РФ с Донбасской дуги. Впрочем, возможно попытки ВСУ атаковать в районе Харькова и севернее - продолжатся. Очень уж соблазнительно выглядит возможность совершить прорыв на территорию Белгородской или Курской области в обход правого фланга боевых порядков российских войск с дальнейшем выходом в его тыл. То есть, нельзя исключать, что командование ВСУ попытается перенести военные действия на территорию России.

Южнее Изюма подразделения ВС РФ наступают сразу в нескольких направлениях. Тяжёлые бои идут за населённые пункты (н/п) Гусаровка, Великая Камышеваха, Верхнополье, Новая Дмитровка, Краснополье, Лиман. Слышна яростная перестрелка у деревень Курульки и Пашково. Долгонькое взято российскими войсками. Украинские вооружённые формирования несут серьёзные потери в живой силе. В соцсетях появились видеоролики, выложенные солдатами ВСУ, которые бегут с поля боя.

В частности, там запечатлены события, происходящие близ Великой Камышевахи. Кадры, оказавшиеся с сети полны драматизма, отчаяния и мата. Бойцы ВСУ, не выдержав натиска российских войск, вынуждены прятаться в лесопосадках, но и там они остаются уязвимы. По ним ведут огонь танки, бронетранспортёры и мотострелки ВС РФ. Многие из украинских солдат, не видя другого исхода, сдаются в плен. Некоторые украинские подразделения выдвинувшись на передовую, вынуждены тут же повернуть назад, попав под сосредоточенный огонь российских средств поражения. Отступая из Лимана, украинские военные взорвали мост через Северский Донец, создав проблему тем подразделениям ВСУ, что ещё не успели отойти за реку.

Далее идёт стык российских войск с силами Народной милиции ЛНР, которая практически захватила н/п Рубежное. Ранее один из очевидцев боев в этом посёлке рассказал о том, как серьёзно была здесь подготовлена оборонительная линия ВСУ.

В Рубежном позиции создавались в два/три и более эшелонов с учётом плотности застройки и плохого обзора. На перекрёстках улиц были установлены железобетонные ДЗОТы, в самих постройках и на участках обустраивались огневые позиции и ходы сообщения. Укрытия для пережидания артиллерийских и авиационных налётов возводились с учётом естественных складок местности.

В этой эшелонированной линии обороны были подготовлены «огневые мешки», к которым заранее прорубали в заборах и постройках удобные для противника подходы, которые выходят на небольшой пятачок открытого пространства, а по периметру этого пространства были оборудованы пулемётные гнёзда для ведения перекрёстного и кинжального огня и огневые позиции стрелков. Попав в такой мешок, противник должен оказаться под плотным обстрелом автоматчиков и пулемётчиков, без всякого шанса на выживание. Чтобы убедить противника идти строго в ловушку, надёжными завалами и минно-взрывными заграждениями перекрывались другие направления. И то, что плотно минировались жилые дома и дворовые территории бойцов ВСУ нисколько не смущало.

Далее на север, в полосе фронта Народной милиции ЛНР продолжаются яростные сражения за Северодонецк и Орехово, в районе населённых пунктов Тошковка, Горское, Попасная. Последней н/п укреплен противником особенно тщательно, бои за него идут уже более месяца. Однако луганские ополченцы полны решимости взломать эту оборонительную линию неприятеля.

Украинские военные массово гибнут под огнём артиллерии ВС РФ и ополченцев Донбасса. С воздуха позиции ВСУ подвергаются плотным обстрелам штурмовой авиации ВКС РФ. Но, хорошо подготовленные в инженерном отношении позиции позволяют имеющим значительный численный перевес, над наступающим противником, войскам ВСУ продолжать оказывать упорное сопротивление.

Силы ДНР продолжают теснить противника на участке фронта между Горловкой и Авдеевкой. Здесь по позициям ВСУ работают «Солнцепёки». Ожесточённые бои идут за н/п Торецк, н/п Нью-Йорк (звучит как прекрасная музыка), н/п Пески, н/п Марьинка и н/п Красногоровка. Противник глубоко зарылся в землю, хорошо подготовил позиции в инженерном отношении. Железобетонные укрытия позволяют украинским войскам выдерживать жесточайший огонь артиллерии и авиации, которому они подвергаются практически круглосуточно. Ополченцы вынуждены буквально вгрызаться в его оборону.

Угледар пока остаётся в руках ВСУ. Тем временем войска ВС РФ проламывают оборону противника западнее н/п Великая Новосёлка, который превращён в мощный укрепрайон. Наступление ВС РФ на данном участке фронта поддерживается ствольной и реактивной артиллерией в том числе и тяжёлыми самоходными миномётами и гаубицами. С воздуха украинские позиции атакует армейская авиация ВКС РФ. Российское командование не стремиться форсировать наступление, чтобы свести потери в своих войсках до минимума. В первую очередь учитывается, что численное соотношение на поле боя не в пользу ВС РФ.

На николаевском направлении никаких подвижек за минувшие сутки не было. Есть информации о незначительном продвижении российских войск из Херсонской области в сторону Кривого Рога на правом берегу Днепра.

Значительное замедление темпов наступления российских войск, связано с множеством причин. Ситуация будет и далее осложняться из-за увеличения военной помощи Киеву со стороны стран НАТО. Украина получает не только технику, оружие и боеприпасы, но и финансы, и практически все что необходимо для ведения войны. Подготовка солдат ВСУ ведётся на территории Германии и Польши. В Вашингтоне и Лондоне не скрывают, что намерены сделать всё ради втягивания России в полномасштабную, длительную войну.