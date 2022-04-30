В ходе боёв на Барвенковском и Славянском направлении некоторые подразделения ВСУ попали в окружение

Аргументы Недели → Армия 13+

30 апреля 2022, 22:20

Фото: Соцсети

Отмечается, что в боях за Великую Камышеваху подразделения украинской армии понесли значительные потери в живой силе. Кроме того, в районе н/п Заводы часть личного состава 93-й бригады ВСУ попали в окружение. Об этом сообщает агентство фронтовых новостей «АННА-Ньюс».

Российские войска продолжают перемалывать силы противника на правом фланге большой донбасской дуги. О тяжёлом положении украинских войск в боях, которые сейчас гремят южнее Изюма, свидетельствуют видеоролики, размещённые украинскими солдатами в соцсетях. Эти материалы полны драматизма, мата и безысходности. Из слов солдата, снимавшего эти кадры, ясно, что ВСУ несут большие потери и у них нет шанса удержать занимаемые позиции. Укровоины бегут, бросая оружие и технику. Весь этот хлам валяется в полях и лесопосадках от Красного Лимана до Славянска. Некоторые из украинских военнослужащих сдались в плен. Прочие, отступая, минируют мосты и объекты коммунального хозяйства.