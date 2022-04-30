Конашенков: в результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники

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30 апреля 2022, 21:56

Фото: Соцсети

ВС РФ применили высокоточное оружие дальнего действия воздушного базирования по 17-ти военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта. Об этом и других событиях специальной военной операции сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сказал, что ракетами воздушного базирования был уничтожен командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское, Днепропетровской области. Фронтовая авиация ВСК РФ атаковала два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники.

Ракетные расчёты и артиллерия обстреляли 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Российская ПВО сбила над н/п Червоный Яр, Херсонской области штурмовик Су-25 ВВС Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.