Появилась свежая информация об обучении украинских солдат за пределами Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

30 апреля 2022, 21:47

Фото: Соцсети

Западные СМИ подтверждают, что созданы соответствующие центры подготовки не только в Польше, но и в Германии. В качестве инструкторов выступают военнослужащие из США, Британии, Германии и других стран НАТО. Об этом сообщает агентство фронтовых новостей «АННА-Ньюс», ссылаясь на западные СМИ.

В настоящее время США и другие страны НАТО отправляют на Украину много оружия западного образца, с которым украинские военные незнакомы. Это создаёт для ВСУ немалые проблемы на поле боя. Кроме того, всё сводится к намерению США перевооружить украинскую армию на американские образцы. Это позволит Вашингтону не финансировать даже косвенно производственные мощности украинских ВПК, а направлять весь денежный поток военной помощи Киеву своим производителям оружия.

К такому же выводу похоже пришли и в Берлине, но в свою пользу. Ранее руководство ФРГ намеревалось передавать своё оружие и технику странам НАТО из бывшего социалистического блока, а те взамен отправляли вооружения советского образца на Украину. Теперь Берлин передаёт свои танки «Леопард 2» и ЗПУ «Гепард» Киеву. Обучение украинских экипажей пройдёт в немецких центрах военной подготовки. Такие же центры уже во всю функционируют в Польше.