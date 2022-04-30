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Во Львове создан теневой штаб для помощи командованию ВСУ принимать решения

, 18:20

Во Львове создан теневой штаб для помощи командованию ВСУ принимать решения
Фото: Соцсети

Поступила информация о создании некоего неформального штаба, в составе которого работают 50 американских военных советников. Их задача заключается в помощи украинским генералам принимать решение на основе разведывательных данных, которые командование ВСУ получает из Пентагона и Генштабов других стран НАТО.

Для сбора разведывательной информации о российских войсках участвующих в специальной операции США и НАТО задействуют свои спутниковые группировки, а также самолёты «Авакс» и БПЛА, оснащённые аппаратурой для дистанционного наблюдения.

Судя по сведениям, которые публикуются в западных СМИ, на Украине также работают представители спецслужб США, Британии, Франции, Германии и других стран НАТО. Там же находятся военные инструкторы, которые занимаются обучением украинских военных пользованию вооружением западного образца.

Так издание Guardian сообщает: «Если в мае выяснится, что ВСУ не смогут перейти в контрнаступление, несмотря на волну поставок западного оружия, включая американские гаубицы, немецкие и британские зенитные системы, то встанет вопрос о том, какие ещё обязательства готовы на себя взять Великобритания и другие члены НАТО».

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