На правом фланге Донбасской дуги идут тяжёлые бои, без сколь-нибудь заметного продвижения вперёд

Аргументы Недели → Армия 13+

29 апреля 2022, 22:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На правом фланге изюмской группировки ВС РФ идут бои за Великую Камышеваху, которая разделена рекой. Это создаёт некоторые трудности для быстрого продвижения вперёд. Российские войска атакуют противника в районе Барвенково, бои идут за Новую Дмитровку. На левом фланге изюмской группировки ВС РФ российские войска отвоевали Ямполь, вышли на окраины Лимана, из которого накануне отошла часть сил ВСУ в направлении Славянска. После захвата Лимана войскам РФ предстоит форсировать реку Северский Донец. Народная милиция продвинулась вперёд в районе Попасной.

Российские войска продолжают расширять плацдарм, захваченный после форсирования Северского Донца в районе города Изюм. На правом фланге изюмского плацдарма они непрерывно атакуют противника на подступах к Барвенково, в Великой Камышевахе и на территории Новой Дмитровки. Противник силами подразделения (до батальона) Нацгвардии пытался контратаковать правый фланг изюмской группировки россиян, но оказался на открытой местности, был вовремя обнаружен и рассеян ударами артиллерии и штурмовой авиации ВС РФ. Его остатки укрылись в лесополосах, были атакованы и в значительной мере уничтожены российскими войсками.

На левом фланге изюмской группировки, на стыке с силами ЛНР, продвигаясь в направлении Лимана войска РФ выбили противника из населённого пункта (н/п) Ямполь. Кстати, есть сведения, что из Лимана некоторые подразделения ВСУ отошли в Славянск. С чем это связано - судить сложно. Но, есть вероятность, что противник не собирается долго задерживаться в Лимане. Кроме того, возможно, возникла необходимость усилить другие участки фронта. После захвата Лимана российским войскам, наступающим на этом направлении, предстоит форсировать реку Северский Донец, которая на данном участке имеет широкую, болотистую пойму и изобилует старицами. Короче, преодоление этой водной преграды не будет лёгким. Тем более, что на другом берегу противник уже наверняка подготовил огневые позиции для своей артиллерии в населённых пунктах Донецкое и Райгородок.

О каких-либо успехах в треугольнике Рубежное - Северодонецк - Лисичанск сведений нет. В Рубежном идут уличные бои, слухи об отходе из него ВСУ оказались преждевременными, скорее всего была проведена лишь ротация личного состава. Южнее на левом фланге сил ЛНР идут тяжёлые бои за Попасную и Тошковку. На всём участке фронта, который можно назвать Изюмско-северодонецкой дугой непрерывно гремит канонада, работают тяжёлая ствольная и реактивная артиллерия ЛНР и штурмовая авиация ВКС РФ.