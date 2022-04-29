На участке фронта от Горловки до Гуляйполя идут упорные бои

Аргументы Недели → Армия 13+

29 апреля 2022, 19:44 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

ВСУ и националисты, опираясь на хорошо подготовленную в инженерном отношении глубокоэшелонированную оборону, и, используя свой численный перевес, оказывают упорное сопротивление российским войскам и милиции ДНР. Командование ВСУ сюда то и дело перебрасывает свои резервы, в основном, состоящие из новобранцев, призванных в ходе первой волны всеобщей мобилизации.

По всей линии соприкосновения от Горловки до Гуляйполя практически непрерывно (круглые сутки) гремит канонада. По позициям ВСУ и нацбатов бьёт российская ствольная и реактивная артиллерия, а также армейская авиация ВКС РФ. Народная милиция ДНР, используя результаты огневой подготовки своей артиллерии, проламывает оборонительные рубежи ВСУ и националистов севернее Авдеевки и продвигается в направлении на Очеретино. Этот маневр направлен на охват авдеевского укрепрайона украинских войск, хорошо подготовленного в инженерном отношении. Здесь ВСУ сосредоточили немалые силы и сконцентрировали значительное число артиллерийских орудий и миномётов, а также значительный по объёму боезапас. Судя по всему, вскоре мы будем говорить об авдеевском котле, в котором могут оказаться значительные по численности войска противника.

Также народная милиция ДНР ведёт тяжёлые бои за Марьинку и в районе Песок. Здесь продвижение донецкого ополчения незначительно. Опять же, стоит учитывать тот факт, что у противника большее число войск, много оружия и боеприпасов, и отменно подготовлена оборонительная линия. Она изобилует мощной фортификацией (железобетонными ДЗОТами, блиндажами, бункерами и капонирами) и разветвлённой системой траншей.

Южнее, в центре участка фронта между Гуляйполем и Великими Новосёлками российские войска после мощной огневой подготовки (в которой была задействована тяжёлая артиллерия и штурмовая авиация) сумели потеснить противника. Здесь обозначился некоторый успех. На этот участок командование ВСУ в спешке перебросило значительные резервы. Продвижение российских войска замедлилось. Сейчас по позициям украинских сил опять работают артиллерия и армейская авиация ВС РФ.