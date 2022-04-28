На Изюмском и Северодонецком направлениях идут тяжёлые бои

Аргументы Недели → Армия 13+

28 апреля 2022, 22:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Идут бои за Великую Камышеваху, Новую Дмитровку и Лиман. Российские войска, возможно, заняли город Ямполь. Массированно работают авиация и артиллерия ВС РФ. Украинская армия несёт серьёзные потери, несколько десятков военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Идут тяжёлые бои южнее Изюма с применением бронетехники, РСЗО, тяжёлых огнемётных систем и полевых орудий. Российские войска подвергают противника, обороняющего позиции на линии: Великая Камышеваха - Новая Дмитровка, жесткому огневому воздействию, штурмовой авиации, ствольной и реактивной артиллерии. Особого продвижения вперёд пехоты не наблюдается, командиры берегут свой личный состав. А вот противник несёт серьёзные потери. У некоторых украинских солдат сдают нервы, несколько десятков бойцов ВСУ предпочли плен смерти под русскими снарядами.

Дуга, проходящая через Лиман - Рубежное - Северодонецк - Боровское в прямом смысле - в огне. Здесь гром канонады чередуется с жестким стрёкотом автоматов и пулемётов. Основные события разворачиваются в жилых кварталах вышеуказанных населённых пунктов, в которых идут вязкие уличные бои. Противник хорошо закрепился на своих позициях, стоит насмерть, поэтому войскам РФ и ЛНР приходится буквально вгрызаться в его оборону. В таких условиях важным подспорьем были бы беспилотные летательные аппараты и боевые роботы.