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На Украине возобновлено железнодорожное сообщение Измаил-Одесса

, 20:05

На Украине возобновлено железнодорожное сообщение Измаил-Одесса
Фото: Соцсети

Информационно агентство «Интерфакс-Украина» сообщило о восстановлении железнодорожного сообщения между Одессой и Измаилом, которое было прервано в результате повреждения моста в Затоке.

О восстановлении железнодорожного сообщения между Бессарабией и Одессой сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Ранее коммуникация была нарушена в результате обстрела моста в Затоке ракетным комплексом российских войск.

Информацию подтвердили в пресс-службе «Укрзализныци». Накануне обстрела российские военные эксперты сообщали, что по данному железнодорожному направлению на Украину из Румынии идёт поставка горючего крупными эшелонами.

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