На Украине возобновлено железнодорожное сообщение Измаил-Одесса

Информационно агентство «Интерфакс-Украина» сообщило о восстановлении железнодорожного сообщения между Одессой и Измаилом, которое было прервано в результате повреждения моста в Затоке.
О восстановлении железнодорожного сообщения между Бессарабией и Одессой сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
Ранее коммуникация была нарушена в результате обстрела моста в Затоке ракетным комплексом российских войск.
Информацию подтвердили в пресс-службе «Укрзализныци». Накануне обстрела российские военные эксперты сообщали, что по данному железнодорожному направлению на Украину из Румынии идёт поставка горючего крупными эшелонами.