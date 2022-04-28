Сможет ли Украина в короткие сроки создать ракету способную долететь до Москвы?

Аргументы Недели → Армия 13+

28 апреля 2022, 19:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В советские времена украинские организации ПО «Южмаш» и КБ «Южное» вели разработки технологий с созданием межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В постсоветское время эти предприятия участвовали в проекте «Sea Launch», а также в кооперации с российскими профильными КБ и заводами работали над продлением срока эксплуатации МБР Р-36М2 «Воевода». После событий 2014 года ПО «Южмаш» и КБ «Южное» вели разработку ОТРК «Сапсан», которая была остановлена из-за отсутствия финансирования. Возникает вопрос способны ли эти предприятия сейчас завершить проект «Сапсан», в условиях, когда Украина получает огромные финансовые вливания Запада?

После обстрелов украинскими огневыми средствами населённых пунктов и объектов гражданской и военной инфраструктур в Курской и Белгородской областях. Пожары на нефтехранилище и на территории войсковой части в Брянске, появление украинского беспилотника над Воронежем, возникает вопрос, а в состоянии ли ВСУ атаковать объекты, находящиеся в глубине территории России, на значительном удалении от российско-украинской границы.

В принципе на Украине есть предприятия бывшего советского оборонного комплекса потенциально способные создать ракетные системы большого радиуса боевого действия. Например, в советские времена производственное объединение (ПО) «Южмаш» разрабатывало и создавало ракеты Р-12 и Р-14 и первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-16. В 1980-е «Южмаш» совместно с КБ «Южное» участвовали в создании МБР тяжелого класса Р-36М, Р-36М УТТХ и МБР легкого класса МР-УР-100, МР-УР-100 УТТХ и командной ракеты 15А11 системы «Периметр», которая срабатывала даже в случае если весь личный состав РВСН СССР был бы уничтожен, на Западе данная система получила наименование «Мёртвая рука». Позже все технологии, связанные с вышеуказанными изделиями, были переданы России. Возможно, на Украине всё же оставались копии технологической документации. Кстати, в дальнейшем, эти предприятия в кооперации с российскими профильными организациями работали над продлением срока эксплуатации ракетного комплекса Р-36М2 «Воевода».

В 1990–2000-е годы «Южмаш» и КБ «Южное» участвовали в проекте Sea Launch, в рамках которого создавались ракеты- носители: «Зенит», «Днепр» и «Циклон», способные выводить спутники на низкие околоземные орбиты. Сотрудники «Южмаша» участвовали в северокорейской ракетной программе. Возможно, эти предприятия также передали какие-то ракетные технологии КНР. В 2006 году КБ «Южное» приступило к созданию оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» с заявленным максимальным боевым радиусом 250–300 км. Однако, из-за недостаточного финансирования работы были остановлены, к тому же это изделие не имело коммерческой перспективы, а ВСУ требовалось не более ста таких комплексов.

В настоящее время Киев получает от Запада значительные финансовые вливания. Может ли случиться так, что работы над «Сапсаном» будут возобновлены? В состоянии ли Украина создать ракету способную достичь, скажем - Москвы? На этот вопрос корреспонденту «Аргументов Недели» ответил член президиума АВН РФ, академик, доктор военных и технических наук, профессор, генерал-лейтенант Сергей Чварков: «Я думаю, что сейчас нет. Если бы они сохранили потенциал КБ «Ю», где проектировали и делали большие ракеты. То в принципе - да. А сейчас не знаю. Школы - нет, завод, на который работала вся Украина, стоит, технологии утрачены. С помощью США, может быть, но это не скоро. К тому же и у Штатов не все гладко с ракетным оружием».

Мнение Сергея Чваркова косвенно подтверждает тот факт, что Зеленский упорно просит Запад поставить Украине ракетные комплексы большого радиуса действия.