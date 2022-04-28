На Украине были ранены два американских бойца ЧВК

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28 апреля 2022, 18:57

Фото: Соцсети

Под Лисичанском в ходе боя из танка были обстреляна позиция украинских войск, в результате ранения получили два американских наёмника Лисичанска. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».

Американцы находились на позициях войск ВСУ, размещённых на линии Орехово-Тошковка к северу от населённого пункта Золотое (близ Лисичанска). Украинские силовики сообщили, что они получили ранения. Также отмечается, что на их позиции в селе Орехово вышли российские танки со стороны Новотошковского. Имена наёмников: Пол Грей и Манус Маккефри. На Донбассе они выполняли обязанности операторов переносных противотанковых комплексов Javelin. Они носили униформу с нацистскими нашивками.