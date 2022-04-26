Украина, вероятно, сохранит боеспособную армию и после окончательного разгрома донбасской группировки ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

26 апреля 2022, 17:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Становится понятно, что Киев не намерен отводить свои войска из Донбасса, по примеру Мариуполя. Судя по всему, украинское командование рассчитывает, что его донбасская группировка, даже находясь в окружении отвлечёт на себя значительные силы ВС РФ, в то время, когда на западе страны будут формировать новые боеспособные батальоны. Кроме того, у российских войск появилась еще одна насущная задача - защитить Приднестровье.

Украина уже провела первую волну мобилизации и по данным западных спецслужб сумела поставить под ружьё от 900 тыс. до более миллиона новобранцев. Этим её мобилизационные ресурсы не исчерпаны. Киев идёт на разные ухищрения чтобы в короткие сроки сколачивать боеспособные подразделения. Для этого выводится часть личного состава из Донбасса и других участков фронта. А это обстрелянные бойцы, их заменяют наспех обученными новобранцами, которые познают науку выживания в войне уже в жесткой боевой обстановке.

На это указывают многие факты. Во-первых, разведка ополчения заметила отвод части сил ВСУ с фронта. В частности, речь шла о треугольнике Лисичанск - Северодонецк - Рубежное. Кстати по данными западных СМИ там держат оборону террбаты, Нацгвардия Украины, националистический батальон «Донбасс» (запрещён в России, как террористическая организация) и подразделения 79-той аэромобильной бригады. Вероятно, после отвода российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей, сюда были переброшены дополнительные силы ВСУ. Так вот, вышеуказанный отвод украинских войск из треугольника Лисичанск - Северодонецк - Рубежное так и не состоялся. Скорее всего это была плановая ротация или частичная замена личного состава. Далее, военнослужащие ВС ЛНР и ДНР в последнее время отмечают, что на передовой им попадается всё больше трупов украинских солдат, призванных на службу совсем недавно, то есть тех, кто оказался в составе ВСУ по последней всеобщей мобилизации. Можно это списать на вынужденное пополнение новобранцами боевых формирований из-за больших потерь.

Однако, не стоит на этот счёт сильно обольщаться. Есть сведения, что командование ВСУ выводит с передовой в тыл множество офицеров, сержантов и солдат, получивших боевой опыт для формирования новых батальонов. То есть обстрелянных бойцов разбавляют новобранцами как на фронте, так и в тылу. Это позволяет командованию ВСУ воссоздавать боеспособный резерв. Который можно использовать для создания новых рубежей обороны или для нанесения контрударов по противнику на том или ином участке фронта. Тем более, что вооружать новые батальоны есть чем. Запад буквально заваливает Украину противотанковыми и переносными зенитными средствами, боеприпасами, стрелковым оружием, техникой. США и Канада поставляют пять дивизионов 155-мм гаубиц М777, к ним тягачи и около 200 тыс. выстрелов.

Америка перебрасывает в Незалежную вертолёты Ми-17 (купленные в России для армии Афганистана), старые бронетранспортеры М113 и внедорожники «Хамви», разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, боевую амуницию. В планах Вашингтона - предоставить Киеву боевые самолёты и РСЗО. На Украину отправляют вооружения и другие страны, включая Данию, Прибалтику, Норвегию, Британию, Францию, Италию, Испанию, Грецию, Болгарию. Список можно продолжать и продолжать. Кстати, Лондон, Вашингтон и Берлин компенсируют поставки советских истребителей, танков и БМП таким странам, как Румыния, Польша и Словения. Взамен они получают американские самолёты, F-16, британские танки Challenger и немецкую бронетехнику. Ведутся переговоры с другими странами для такого же обмена.

Статистика примерно такова: Польша может поставить Украине около 400 танков Т-72, около 1000 БМП, ствольную и реактивную артиллерию, 18 истребителей Су-22, 28 истребителей МиГ-29, другую технику и вооружения, а так же боеприпасы и взрывчатые вещества. Словакия уже передала свой дивизион С-300, может предложить Киеву 12 истребителей Миг- 20, до 30 танков Т-72, около 300 БМП, а также гаубицы и РСЗО. Кроме того, Братислава готова присоединиться к Чехии в деле ремонта бронетехники для Украины, если у Праги на это не хватит производственных мощностей. Словения готова отдать Киеву до 46 танков Т-72. Кстати, Чехия не последняя в объеме военных поставок киевскому режиму. Также, со своей техникой и вооружением готовы расстаться на тех же условиях: Румыния, страны Балтии, Болгария и Хорватия.

Всё сводится к тому, что благодаря НАТО, ВСУ в состоянии быстро восполнять свои немалые потери. К тому же, североатлантический альянс готовит новый отвлекающий удар. Под угрозой вторжения румынских войск, замаскированных под молдавские - находится Приднестровье. Этот шаг наверняка сделан с прицелом на то, чтобы российское командные значительную часть своих сил бросило на отвоёвывание Николаевской и Одесской областей, для выхода к Приднестровью и недопущения его ликвидации.