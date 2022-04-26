КР «Калибр» станет намного эффективнее

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26 апреля 2022, 16:07

Фото: Соцсети

Генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»» Ян Новиков сообщил, что планируются работы по модернизации крылатой ракеты (КР) «Калибр». Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на журнал «Национальная оборона».

На данный момент крылатая ракета «Калибр» производится в России только для морского базирования несмотря на то, что ДРСМД уже давно стал историей. Возможно, «Концерн» помимо улучшения характеристик «Калибра» намерен создать ракетный комплекс данного семейства сухопутного базирования. Однако, по поводу намеченных работ Ян Новиков заявил только следующее: «Работы по совершенствованию «Калибров» ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий…Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение».