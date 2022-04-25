Западные военные аналитики оценили ход СВО и цели её второго этапа

Аргументы Недели → Армия 13+

25 апреля 2022, 15:39

Фото: Соцсети

Аналитики ISW сообщают, что в ходе специальной военной операции (СВО): в Мариуполе ВС РФ продолжали «давить» боевиков на заводе «Азовсталь»; к северо-западу от Северодонецка российские войска добились некоторого успеха; на Изюмском направлении для усиления российской группировки перебрасываются дополнительные силы; в Харьковской области украинцы начали создавать добровольческие отряды для сопротивления российским войскам. Игорь Стрелков сообщил о подготовке Молдавии к войне с Россией.

Для наглядности публикуем карты текущей обстановки и озвученных целей второй фазы специальное военной операции ВС ФР по денацификации и демилитаризации Украины. В дополнение сообщаем, что США и их союзники по НАТО не успокоились накачкой Незалежной оружием и боеприпасами. В Настоящее время идёт полным ходом подготовка Молдавии к. боевым действиям против России. По этому поводу Игорь Стрелков/Гиркин заявил: «В Молдавию под видом молдавских военных введено большое количество румынских солдат и офицеров. В частности, во всех штабах значительная часть офицеров-молдаван заменена на офицеров румынской армии (на всех ключевых должностях), а в комендантских ротах воинских частей (выполняющих функции военной полиции) — личный состав заменен на румын полностью». Из чего можно сделать вывод, что де-факто столкновения между Румынией - страной НАТО и Россией не избежать. Впрочем, румыны ещё те вояки, они продемонстрировали свою низкую боеспособность в ходе Великой Отечественной войны.