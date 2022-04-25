Генерал Миннекаев: в ходе второго этапа СВО российская армия установит контроль над Донбассом и Южной Украиной

Аргументы Недели → Армия 13+

25 апреля 2022, 12:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По информации Минобороны России, всего на утро 24 апреля с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.



Российские войска ежесуточно обрушивают высокоточные средства поражения на объекты украинской военной инфраструктуры. ВСУ и НГУ несут потери, но продолжают оказывать упорное сопротивление, используя мирных граждан своей страны в качестве живого щита. Поступает информация об уничтожении украинских складов оружия и боеприпасов. Российские войска сумели захватить крупнейший арсенал ВСУ в Балаклее. Заместитель командующего Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев заявил о начале второго этапа специальной военной операции (СВО), в ходе которого будет освобожден Донбасс, Приазовье и Причерноморье. Получается, что в этой фазе войскам ВС РФ предстоит овладеть Николаевской, Одесской, Запорожской областями и отбросить ВСУ из Донбасса к Днепру. Будут обеспечены: контакт материковой территории РФ с Крымом через Перекопский перешеек, подача днепровской воды в СКК и выход к Приднестровью.



Очевидцы выложили в сети видеоматериалы, свидетельствующие, что в направлении Донбасса в течение недели следовали колонны российской военной техники. Одна их них, в составе которой следовало большое количество реактивных систем залпового огня, была замечена в Харьковской области и двигалась в направлении Изюма. Теперь только ленивый не говорит о подготовке большого наступления российских войск и ополчения ЛДНР на Донбассе, обсуждаются разные версии его осуществления. Этим озабочены в первую очередь командование ВСУ, американское, британское и немецкое разведывательное сообщество.



Предвидя активизацию наступательных действий ВС РФ, Запад наращивает поставки оружия, боевой техники, боеприпасов и амуниции на Украину. Стало известно о передаче Польшей около сотни танков Т-72 Киеву. Взамен Варшава получит из Британии 77 танков Challenger 2. Потенциально Польша может отгрузить Киеву ещё примерно 280 старых советских танков, которые пройдут предварительное техническое обслуживание и небольшую модернизацию в Чехии. В свою очередь, Берлин предоставляет Словении свою бронетехнику, а та должна отдать свои танки Т-72 Украине. Кроме того, Канада и США отправили в Незалежную дополнительное вооружение, а именно, 155-мм гаубицы М777 и около 200 тыс. выстрелов к ним, в том числе и высокоточные.



Власти США обратились к производителям военной продукции по поводу увеличения производства вооружения и ускорения их поставок на Украину. Сейчас Пентагон выясняет возможности предприятий американского ВПК отгрузить Киеву необходимые военные товары в течение 30 дней или меньше, 31-90 дней, 90-180 дней или более 180 дней. Вашингтон таким образом даёт возможность хорошо заработать своему военно-промышленному комплексу. Ранее сообщалось, что в Польше и на западе Украины уже работают с украинскими новобранцами инструкторы из сил специальных операций США и Великобритании. Полным ходом идёт обучение солдат ВСУ и НГУ пользованию импортным оружием.



В Польше создаётся новая инфраструктура для размещения войск США. В польском городе Повидз продолжается строительство очередного объекта для размещения запасов вооружения и военной техники сухопутных войск США. Комплекс включает здания, ангары, подземные склады и дорожную инфраструктуру, которые будет эксплуатировать 405-я бригада тылового обеспечения СВ США. Предполагается, что на военном объекте разместят 85 танков, 190 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских орудий и 4 мостоукладчика, а также вспомогательное оборудование. Завершить строительство планируется в конце текущего года. При этом в 2023-2024 годах будут построены дополнительные сооружения.



Вблизи границы с Калининградом Пентагон и польский Генеральный штаб планируют развернуть 15-ю механизированную бригаду 16-й механизированной дивизии и батальонную тактическую группу (БТГ) НАТО (читай - армии США). Ранее в российских СМИ и блогосфере сообщалось, что польское командование разместило вдоль своих восточных границ значительную часть вооружённых сил: 16-ю механизированную дивизию на гродненском и калининградском направлениях, 12-ю мехдивизию — на волковысском, 11-ю бронекавалерийскую бригаду — на брестском, 18-ю мехдивизию и 6-ю воздушно-десантную бригаду — на львовском. В Польше проводятся мероприятия по рекрутированию молодых людей в армию на добровольной основе. Ещё недавно общая численность ВС Польши не превышала 180 тыс. персонала, новый порог их численности официально не анонсируется, но он легко может быть доведён до 250 тыс. или даже до 300 тысяч.



