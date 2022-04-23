НАТО представила свои версии наступления российской армии в Донбассе

Аргументы Недели → Армия 13+

23 апреля 2022, 21:30 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

За минувшие две недели кто только не обсуждал варианты наступления российских войск на Донбасском участке фронта. Свои варианты уже представили американцы (Пентагон, ЦРУ), британцы (Ми6) и даже Генштаб ВСУ. Настала очередь НАТО.

По версии альянса, возможны два варианта наступления российских войск, направленных на то, чтобы взять донбасскую группировку ВСУ в клещи. Первый можно назвать малым котлом, предусматривающим прорывы от Изюма и из района Угледара на Покровск. Второй вариант предусматривает более глубокий охват украинских войск, также сходящимися ударами из районов Балаклеи и Гуляйполя на Павлоград.

Кстати, судя по поступающим данным, Генштаб ВСУ сейчас выбирает какой вариант противодействий этому предполагаемому плану ВС РФ ему предпринять. Первый из них, это оставить всё в виде статус-кво, дать возможность российским войскам окружить украинскую донбасскую группировку. Её задачей будет связать как можно больше сил ВС РФ и изматывать их в тяжёлых боях, опираясь на населённые пункты, где для украинских войск мирные жители будут выступать в роли живого щита.

Одновременно создается несколько усиленных войсковых групп для проведения контрударов по вешнему обводу большого котла. В этом случае российские войска, по замыслу ГШ ВСУ, будут подвергаться атакам с двух сторон. И западная часть российской группировки окажется между молотом и наковальней. Ликвидация крупных котлов дело хлопотное. После разгрома 6-ой армии вермахта под Сталинградом Сталин долго не желал и слышать о новых котлах. Однако времена меняются.

Современные средства поражения, находящиеся на вооружении ВС РФ, позволят в ускоренном темпе уничтожить противника, запертого в кольце. Здесь главное, чтобы политики не мешали военным делать их работу.

Второй вариант, который может предпринять командование ВСУ — это последовательный отвод своих войск сначала на промежуточный рубеж на левом берегу, проходящий примерно по линии Красноград- Павлоград- Синельниково, затем отвести их за Днепр и там создать мощную линию обороны. Которую по мнению не только ГШ ВСУ, но и советников из НАТО украинские войска смогут удерживать очень долго, используя вооружение, предоставляемое Западом. С учётом, что правый берег Днепра выше левого и в распоряжении НАТО есть доскональные сведения о битве за Днепр 1943 года, западные кураторы рассчитывают на успех этого варианта.

К слову, современные боевые действия несколько (правильнее сказать - значительно) отличаются от того, что происходило на полях сражений в 1943 году. Однозначно необходимо учитывать это и делать ставку, именно, на новые боевые возможности - войск, современного оружия и передовой техники. Речь не идёт о применении тактического ядерного оружия. А вот новейшее высокоточное ракетное вооружение, беспилотники, робототехнику, средства управления связи, РЭБ, вычислительную технику и авиацию необходимо использовать в полном объёме. Тем более, что ВКС РФ завоевали безраздельное господство в небе над Украиной. Пора тотально проредить запас авиационных бомб в арсеналах ВКС РФ. Плюс к этому ВС РФ может развернуть всю наличную у них артиллерию советского периода и очистить свои слады долговременного хранения от старых гаубиц и РСЗО, а заодно и от старых боеприпасов. Это будет дополнительным подспорьем в огневом поражении противника. И в дальнейшем, после основательного перемалывания врага плотным огнём - дистанционно, манёвренными действиями сухопутных войск РФ завершить разгром всех Вооружённых сил Украины.